Bir Gece Masalı dizisiyle hafızalara kazınan Eren Vurdem, Taşacak Bu Deniz son bölümlere damga vuran Fatih Furtuna için en güçlü isimler arasında yer alıyor. Vurdem'in hayranları, Taşacak Bu Deniz Fatih rolü için adeta kampanyalar başlatırken, Vurdem'in sosyal medya hesaplarında yaptığı bazı hamleler dikkat çekti. Hesapta olmayan etkileşim ve paylaşımlar, Vurdem'in Taşacak Bu Deniz'e katılıp katılmayacağı konusunda tam bir muamma oluşturdu. Peki Eren Vurdem, Taşacak Bu Deniz Fatih'i mi olacak? Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kimdir? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Eren Vurdem'in sosyal medya hamlesi, Taşacak Bu Deniz'in Fatih'i için kafa karıştırdı Oyuncu Eren Vurdem'in sosyal medya hesaplarındaki hareketliliği, 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin Fatih Furtuna karakteri için güçlü bir aday olduğu spekülasyonlarını artırdı. Eren Vurdem'in 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin Fatih Furtuna karakteri için en güçlü isimler arasında yer aldığı belirtiliyor. Vurdem'in sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların, diziye katılıp katılmayacağı konusunda bir muamma oluşturduğu ifade ediliyor. Oyuncunun, dizinin setine sarma gönderildiğine dair haberin ardından kendi hesabından sarma fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. Hayranlarının Vurdem'in diziye katılması yönünde kampanyalar başlattığı da metinde yer alıyor. Eren Vurdem'in 1988 Konya doğumlu olduğu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunu olduğu bilgisi veriliyor. Vurdem'in rol aldığı başlıca diziler arasında 'Bir Gece Masalı', 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Sadakatsiz', 'Kuruluş Osman', 'Söz', 'Can Kırıkları', 'İnadına Aşk', 'Şefkat Tepe', 'Arka Sokaklar', 'No: 309' ve 'Hesaplaşma' bulunuyor.

EREN VURDEM'İN SOSYAL MEDYA HAMLESİ, TAŞACAK BU DENİZ'İN FATİHİ İÇİN KAFA KARIŞTIRDI

Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna rolünü kimin oynayacağına dair birçok tahmin yürütülmeye devam ediyor. Bu isimler arasında en güçlü sinyaller ise Bir Gece Masalı dizisinde oynadığı Selim rolüyle dikkat çeken Eren Vurdem oldu.

Vurdem'in daha önce rol aldığı diziler ve karakterin yapısı, bu rolle çok fazla yakıştırıldı. Bununla beraber ünlü ismin sosyal medya hesaplarında yaşanan hareketlilik de Fatih Furtuna ihtimalini güçlendirecek türden.

SARMA FOTOĞRAFI SİNYALİ VERDİ

Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna rolü için güçlü bir ihtimal adayı olan Eren Vurdem'in sosyal medya hesapları karış karış inceleniyor. Başarılı oyuncunun attığı her adım ve yaptığı her paylaşım dedektif gibi izleniyor.

Eren Vurdem'in son zamanlarda Taşacak Bu Deniz dizisine dair yaptığı bir yorum ve şifreli resim gönderme, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Eren Vurdem'in yaptığı hamleler arasında en dikkat çeken detay ise, Taşacak Bu Deniz setine bir sarmanın geldiğine dair haberin ardından, ünlü oyuncunun da kendi hesabından sarma fotoğrafı paylaşması oldu. Sosyal medya yapılan bu gizli hamleler sonrasında ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

'Fatih sensin itiraf et', ' Artık seni dizide görmek istiyoruz', gibi yorumlar peş peşe geldi. Bakalım Taşacak Bu Deniz Fatih'i gerçekten Eren Vurdem mi çıkacak?

EREN VURDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunu olan başarılı oyuncu, özellikle askeri, polisiye temalı dizilerde üstlendiği rollerle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. İşte Eren Vurdem'in rol aldığı başlıca diziler...