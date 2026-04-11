Eren Vurdem'in sosyal medya hamlesi, Taşacak Bu Deniz'in Fatih'i için kafa karıştırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir Gece Masalı dizisiyle hafızalara kazınan Eren Vurdem, Taşacak Bu Deniz son bölümlere damga vuran Fatih Furtuna için en güçlü isimler arasında yer alıyor. Vurdem'in hayranları, Taşacak Bu Deniz Fatih rolü için adeta kampanyalar başlatırken, Vurdem'in sosyal medya hesaplarında yaptığı bazı hamleler dikkat çekti. Hesapta olmayan etkileşim ve paylaşımlar, Vurdem'in Taşacak Bu Deniz'e katılıp katılmayacağı konusunda tam bir muamma oluşturdu. Peki Eren Vurdem, Taşacak Bu Deniz Fatih'i mi olacak? Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kimdir? İşte detaylar...
Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna rolünü kimin oynayacağına dair birçok tahmin yürütülmeye devam ediyor. Bu isimler arasında en güçlü sinyaller ise Bir Gece Masalı dizisinde oynadığı Selim rolüyle dikkat çeken Eren Vurdem oldu.
Vurdem'in daha önce rol aldığı diziler ve karakterin yapısı, bu rolle çok fazla yakıştırıldı. Bununla beraber ünlü ismin sosyal medya hesaplarında yaşanan hareketlilik de Fatih Furtuna ihtimalini güçlendirecek türden.
Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna rolü için güçlü bir ihtimal adayı olan Eren Vurdem'in sosyal medya hesapları karış karış inceleniyor. Başarılı oyuncunun attığı her adım ve yaptığı her paylaşım dedektif gibi izleniyor.
Eren Vurdem'in son zamanlarda Taşacak Bu Deniz dizisine dair yaptığı bir yorum ve şifreli resim gönderme, takipçilerin gözünden kaçmadı.
Eren Vurdem'in yaptığı hamleler arasında en dikkat çeken detay ise, Taşacak Bu Deniz setine bir sarmanın geldiğine dair haberin ardından, ünlü oyuncunun da kendi hesabından sarma fotoğrafı paylaşması oldu. Sosyal medya yapılan bu gizli hamleler sonrasında ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
'Fatih sensin itiraf et', ' Artık seni dizide görmek istiyoruz', gibi yorumlar peş peşe geldi. Bakalım Taşacak Bu Deniz Fatih'i gerçekten Eren Vurdem mi çıkacak?
Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunu olan başarılı oyuncu, özellikle askeri, polisiye temalı dizilerde üstlendiği rollerle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. İşte Eren Vurdem'in rol aldığı başlıca diziler...
|Dizi Adı
|Karakter Adı
|Bir Gece Masalı
|Selim Allame
|Ben Bu Cihana Sığmazam
|Azamet
|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
|Yakup
|Sadakatsiz
|Mert Günel
|Kuruluş Osman
|Konur Alp
|Söz
|Başçavuş Ateş Acar (Karabatak)
|Can Kırıkları
|Defne'nin kardeşi
|İnadına Aşk
|Çınar Barutçu
|Şefkat Tepe
|Erhan
|Arka Sokaklar
|Osman
|No: 309
|(Konuk Oyuncu)
|Hesaplaşma
|Sadri