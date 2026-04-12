Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O.Ç tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen adli soygun haberleri yalanlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da adli soygun haberine yalanlama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt katibi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen adli emanet parası zimmetiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O.Ç hakkında, 501.860 lira, 350 Dolar ve 60 Sterlin parayı uhdesine aldığı iddiasıyla kamu davası açıldığı ve yargılamanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, olayın ortaya çıkmasının ardından belirtilen miktarların tamamının ödenerek kamu zararının tazmin edildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve zincirleme zimmet suçu kapsamında TCK m.247/1, 43/1, 248/2-1. cümle hükümleri uyarınca cezalandırılmasının istendiği belirtildi. Ankara Adli Emanet Bürolarıyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna duyuruldu.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O. Ç. tarafından, kolluktan gelen toplam 501.860 lira, 350 Dolar, 60 Sterlin parayı, Ankara Adli Emanet Bürosuna göndermeyerek ve bankaya yatırmayarak uhdesine aldığı ve olay ortaya çıkınca da soruşturma aşamasında yukarıda belirtilen miktarların tamamını ödeyerek kamu zararını tazmin ettiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın titizlikle yürütülerek zincirleme şekilde zimmet suçundan TCK m.247/1, 43/1, 248/2-1. cümle hükümleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 04/03/2026 tarihli iddianame ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının açıldığı ve yargılamanın devam ettiği gibi adli emanet bürolarıyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"