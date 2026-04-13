Alkollü sürücünün polise sözleri şoke etti! Büyü yapacağını söyledi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Polis ekipleri, kaza ihbarına gittiği bölgede, 3.50 promil alkollü sürücüyle şaşkına çeviren bir diyalog yaşadı. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü, "Polis teşkilatını hiç bir zaman sevmedim, hala sevmiyorum" diyen alkollü sürücüye polisler de, "Aman sevme, ölüyoruz sev" diye cevabını verdi. Büyü yapacağını da iddia eden sürücü sözleriyle şoke etti.