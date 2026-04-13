Nisan ortasında kar alarmı! Meteoroloji 14 ili uyardı: Lapa lapa yağacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kış gidecek gibi görünmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Son verilere göre Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış görülecek.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yozgat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Muş, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Kar yağışının etkili olacağı Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Son günlerde ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık, salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak. Havanın 4 ila 8 derece ısınması bekleniyor.
İşte bölgelere göre illerimizde hava durumu...
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu