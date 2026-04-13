Kış gidecek gibi görünmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Son verilere göre Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış görülecek.

HABERİN ÖZETİ Nisan ortasında kar alarmı! Meteoroloji 14 ili uyardı: Lapa lapa yağacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve kar yağışı bekleniyor, 14 ilde kar yağışı öngörülüyor ve hafta başından itibaren sıcaklıkların artması tahmin ediliyor. Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış görülecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Yozgat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Muş, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kars, Ağrı ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yapıldı; ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Salı gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak 4 ila 8 derece artması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

14 İLDE KAR YAĞACAK

Yozgat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Muş, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN SARI KORLU UYARI

Kar yağışının etkili olacağı Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

YARINDAN İTİBAREN SICAKLIK ARTACAK

Son günlerde ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık, salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak. Havanın 4 ila 8 derece ısınması bekleniyor.

İşte bölgelere göre illerimizde hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu