Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyardığı kar yağışı bazı bölgelerde etkisini gösterdi.

HABERİN ÖZETİ Kar yağışı Ankara'da etkili oldu! Yüksek kesimler beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Beypazarı'nın yüksek kesimleri, Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgeleri beyaza büründü. Elmadağ ilçesinde kar yağışı badem ağaçlarının üzerini kapladı.

BEYPAZARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin özellik yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.

Elmadağ ilçesinde de kar yağışıyla birlikte badem ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Bahar mevsiminde çiçek açan badem ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti.