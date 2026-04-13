Çinli insansı robot, hızıyla Usain Bolt'un dünya rekoruna yaklaştı

teknolojilerindeki gelişim hız kesmeden devam ediyor. Çin merkezli girişim Unitree Robotics tarafından paylaşılan son görüntüler, robotların pistlerindeki yeteneklerinin insan sınırlarına yaklaştığını gözler önüne serdi. Geliştirilen H1 modeli, ulaştığı sprint hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cumartesi günü yayınlanan videoda atletizm pistinde teste tabi tutulan robotun, hız ölçüm cihazının yanından geçerken saniyede 10,1 metre hıza ulaştığı görülüyor. Ekranda yer alan metinde ölçüm ekipmanlarında ufak yanılma payları olabileceği belirtilse de, elde edilen derece bir robot açısından tartışmasız başarı.

Yaklaşık 62 kilogram ağırlığındaki cihaz, 80 santimetrelik birleşik uyluk ve baldır uzunluğuna sahip. Ortalama bir insanla neredeyse aynı fiziksel özellikleri taşıyan makine için paylaşılan videoda "Sıradan bir insanın fiziğiyle, bir dünya şampiyonunun hızında koşuyor" ifadelerine yer verildi.

Kaydedilen saniyede 10 metrelik hız, Jamaikalı efsanevi atlet Usain Bolt'un 2009 yılında 100 metrede kırdığı 9.58 saniyelik dünya rekoruna oldukça yakın bir seviyede seyrediyor. Hatırlanacağız üzere Bolt, bu tarihi rekor sırasında 10,44 metre hıza ulaşmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karanlık madde için dikkat çeken yeni teori: Tek değil, iki parçadan oluşuyor olabilir
