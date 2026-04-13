Karanlık madde için dikkat çeken yeni teori: Tek değil, iki parçadan oluşuyor olabilir

YENİ MODEL: KARANLIK MADDE TEK TİP OLMAYABİLİR

Araştırmaya göre karanlık madde, bugüne kadar çoğu modelde varsayıldığı gibi tek bir parçacık türünden oluşmuyor olabilir. Onun yerine iki farklı parçacık türü söz konusu olabilir. Ve kritik nokta şu: Gama ışını üretimi için bu iki türün birbiriyle karşılaşması gerekiyor.

Yani her karanlık madde yoğunluğu aynı sonucu doğurmuyor. Ortamda hangi parçacığın ne kadar bulunduğu belirleyici hale geliyor. Aslında modelin dikkat çeken yanı da burada.

Samanyolu’nun merkezi gibi yoğun bölgelerde bu iki farklı parçacık türünün daha dengeli biçimde bulunduğu düşünülüyor. Bu da karşılaşma ihtimalini artırıyor. Karşılaşmalar arttıkça yok olma olayları da artıyor, dolayısıyla gama ışını üretimi ortaya çıkıyor.

Cüce galaksilerde ise tablo başka. Bu bölgelerde çoğu zaman tek bir parçacık türünün baskın olduğu varsayılıyor. Böyle olunca iki farklı türün karşılaşma ihtimali ciddi biçimde düşüyor. Sonuçta da ölçülebilir düzeyde bir gama ışını sinyali oluşmuyor.