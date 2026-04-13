ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve karşılığında misillemeler neticesinde Hürmüz Boğazı'nda abluka başladı. İran cephesi petrolde 200 dolara varan yükselmelerin yaşanabileceğini söyleyerek piyasaları tehdit etti. Küresel piyasalar müzakereler sürerken savaşın her an alevlenebileceği korkusuyla yön belirleyemiyor.

Dinle Özetle

Petrol şoku altını çarpabilir! İslam Memiş abluka etkisinde piyasaları değerlendirdi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 101

HABERİN ÖZETİ Petrol şoku altını çarpabilir! İslam Memiş abluka etkisinde piyasaları değerlendirdi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonucunda Hürmüz Boğazı'nda abluka başlaması, petrol fiyatlarında önemli artış tehdidi ve küresel piyasalarda belirsizlik yaratmıştır. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri Hürmüz Boğazı'nda abluka başlattı. İran, petrolde 200 dolara varan yükselişler yaşanabileceğini belirterek piyasaları tehdit etti. Finansal analist İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki bu agresif yükselişin altın, gümüş ve euro gibi varlıklarda değer kaybına neden olabileceğini öngörüyor. Memiş, yatırımcılara bu dönemde ellerindeki varlıklara sahip çıkmalarını, kısa vadeli alım satımdan kaçınmalarını ve süreci sessizce beklemelerini tavsiye ediyor.

PETROLDEKİ AGRESİF YÜKSELİŞ KARŞISINDAKİLERİ DEĞER KAYBINA UĞRATABİLİR

Finansal analist İslam Memiş, katıldığı TGRT Haber yayınında küresel ekonomileri bekleyen sıkıntılı sürece dikkat çekti. İran'ın 200 dolar tehdidinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu yapıştırabileceğini belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki bu agresif yükselişin karşısındaki bütün varlıklarda değer kaybına uğratabileceğini söyledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ OLABİLİR

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının 4712 seviyesinde olduğunu ve burada kırılım yaşanabileceğini belirten Memiş, "Ya düşüşler devam edecek 4400 dolar seviyesini telaffuz edeceğiz ya da piyasalar bu süreci sakin bir şekilde atlatacak ve tekrar 4 bin 900 dolar seviyesini göreceğiz."

200 dolara varan petrol fiyatlarının altın ve gümüş piyasasında sert düşüşlere neden olabileceğini belirten Memiş "Belki 4 bin dolar seviyesinin altına gerileyen altın piyasası ve 50 dolara kadar gerileyen gümüş piyasası kaçınılmaz olacaktır." dedi. Memiş euro tarafında da bu durumda sert düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Bu dönemde yatırımcı ne yapmalı sorusunu yanıtlayan Memiş, "Elindeki varlıkları herkesin sahip çıkması lazım. Kenarda sessizce beklemeli ve kısa vadeli al sat yapılmamalı. Elindeki varlıkları koruyabilen bu süreci kazasız atlatır." dedi.