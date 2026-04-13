Petrol şoku altını çarpabilir! İslam Memiş abluka etkisinde piyasaları değerlendirdi

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve karşılığında misillemeler neticesinde Hürmüz Boğazı'nda abluka başladı. İran cephesi petrolde 200 dolara varan yükselmelerin yaşanabileceğini söyleyerek piyasaları tehdit etti. Küresel piyasalar müzakereler sürerken savaşın her an alevlenebileceği korkusuyla yön belirleyemiyor.
Finansal analist İslam Memiş, katıldığı TGRT Haber yayınında küresel ekonomileri bekleyen sıkıntılı sürece dikkat çekti. İran'ın 200 dolar tehdidinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu yapıştırabileceğini belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki bu agresif yükselişin karşısındaki bütün varlıklarda değer kaybına uğratabileceğini söyledi.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının 4712 seviyesinde olduğunu ve burada kırılım yaşanabileceğini belirten Memiş, "Ya düşüşler devam edecek 4400 dolar seviyesini telaffuz edeceğiz ya da piyasalar bu süreci sakin bir şekilde atlatacak ve tekrar 4 bin 900 dolar seviyesini göreceğiz."
200 dolara varan petrol fiyatlarının altın ve gümüş piyasasında sert düşüşlere neden olabileceğini belirten Memiş "Belki 4 bin dolar seviyesinin altına gerileyen altın piyasası ve 50 dolara kadar gerileyen gümüş piyasası kaçınılmaz olacaktır." dedi. Memiş euro tarafında da bu durumda sert düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti.
Bu dönemde yatırımcı ne yapmalı sorusunu yanıtlayan Memiş, "Elindeki varlıkları herkesin sahip çıkması lazım. Kenarda sessizce beklemeli ve kısa vadeli al sat yapılmamalı. Elindeki varlıkları koruyabilen bu süreci kazasız atlatır." dedi.