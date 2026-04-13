Orta Doğu’nun en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda 13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla başlayan ABD ablukası, piyasalarda endişeli bir bekleyişi de beraberinde getiriyor. Enerji arz güvenliğine yönelik endişeler brent petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar sınırına taşırken; döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketlilik gözleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar ABD'nin 13 Nisan 2026'da Hürmüz Boğazı'nda başlattığı abluka, piyasalarda enerji arz güvenliği endişelerine yol açarak brent petrol fiyatlarını 100 dolar sınırına taşırken, döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka 13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla başladı. Brent petrol fiyatları 99,87 USD seviyesine yükselerek günlük 98,86 – 103,88 USD aralığında işlem gördü. Gram altın fiyatı 6.791,47 TRY'ye ulaşarak günlük 6.704,55 – 6.815,10 TRY aralığında seyretti. USD/TRY kuru 44,7243, EUR/TRY kuru ise 52,4038 seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi 14.096,75 puan seviyesinde %0,16'lık bir artışla yatay bir kapanışa yöneldi.

Yatırımcıların "bekle-gör" stratejisine geçtiği bu süreçte, jeopolitik risklerin derinliği maliyet ve fiyatlama dengelerini yeniden şekillendiriyor.

İşte 13 Nisan 2026 itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki abluka sonra iç piyasada 17.15 itibariyle oluşan rakamlar şöyle:

ENERJİ: BRENT PETROL

Anlık Fiyat: 99,87 USD

Günlük Aralık: 98,86 – 103,88 USD

Yüzdelik Değişim: +%4,91

[17:00 Sonrası]: Sabah saatlerindeki 103,88 USD zirvesinden sonra gelen kar satışları, 99,80 - 100,20 USD dar bandında yatay bir seyirle dengelenmiştir.

KIYMETLİ MADENLER: GRAM ALTIN (GAU/TRY)

Anlık Fiyat: 6.791,47 TRY

Günlük Aralık: 6.704,55 – 6.815,10 TRY

Yüzdelik Değişim: +%1,16

[17:00 Sonrası]: Günün dip seviyesi olan 6.704 TRY sonrası gerçekleşen toparlanma, 6.790 TRY üzerinde kalıcılık arayışıyla stabil hale gelmiştir.

DÖVİZ KURLARI: USD VE EUR

USD/TRY: 44,7243 (Gün Aralığı: 44,6148 – 44,7263)

EUR/TRY: 52,4038 (Gün Aralığı: 52,1670 – 52,4057)

EUR/USD: 1,1707 (Günlük Değişim: -%0,12

[17:00 Sonrası]: Dolar ve Euro, gün içi kaydedilen en yüksek değerlerin (44,72 ve 52,40) hemen altında, satıcısız bir seyir izlemektedir.

SERMAYE PİYASALARI: BIST 100

Endeks Değeri: 14.096,75

Yüzdelik Değişim: +%0,16

[17:00 Sonrası]: Endeks, 14.100 puan direncinin hemen altında hacimsiz ve yatay bir kapanışa yönelmiştir.

(Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez.)