Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla Hürmüz Boğazı’nda başlayan ABD ablukası Türkiye'de ekonomik piyasada sınırlı bir karşılık gördü. İşte altın, borsa, döviz, petrol ve borsada pazartesinin son rakamları ve gün içindeki değişimleri de görebileceğiniz o ekonomik tablodan detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 17:39

Orta Doğu’nun en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda 13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla başlayan ABD ablukası, piyasalarda endişeli bir bekleyişi de beraberinde getiriyor. Enerji arz güvenliğine yönelik endişeler brent petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar sınırına taşırken; döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketlilik gözleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin 13 Nisan 2026'da Hürmüz Boğazı'nda başlattığı abluka, piyasalarda enerji arz güvenliği endişelerine yol açarak brent petrol fiyatlarını 100 dolar sınırına taşırken, döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketlilik yaşandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki abluka 13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla başladı.
Brent petrol fiyatları 99,87 USD seviyesine yükselerek günlük 98,86 – 103,88 USD aralığında işlem gördü.
Gram altın fiyatı 6.791,47 TRY'ye ulaşarak günlük 6.704,55 – 6.815,10 TRY aralığında seyretti.
USD/TRY kuru 44,7243, EUR/TRY kuru ise 52,4038 seviyesinde gerçekleşti.
BIST 100 endeksi 14.096,75 puan seviyesinde %0,16'lık bir artışla yatay bir kapanışa yöneldi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

Yatırımcıların "bekle-gör" stratejisine geçtiği bu süreçte, jeopolitik risklerin derinliği maliyet ve fiyatlama dengelerini yeniden şekillendiriyor.

İşte 13 Nisan 2026 itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki abluka sonra iç piyasada 17.15 itibariyle oluşan rakamlar şöyle:

Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

ENERJİ: BRENT PETROL

Anlık Fiyat: 99,87 USD
Günlük Aralık: 98,86 – 103,88 USD
Yüzdelik Değişim: +%4,91

[17:00 Sonrası]: Sabah saatlerindeki 103,88 USD zirvesinden sonra gelen kar satışları, 99,80 - 100,20 USD dar bandında yatay bir seyirle dengelenmiştir.

  • Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

KIYMETLİ MADENLER: GRAM ALTIN (GAU/TRY)

Anlık Fiyat: 6.791,47 TRY
Günlük Aralık: 6.704,55 – 6.815,10 TRY
Yüzdelik Değişim: +%1,16
[17:00 Sonrası]: Günün dip seviyesi olan 6.704 TRY sonrası gerçekleşen toparlanma, 6.790 TRY üzerinde kalıcılık arayışıyla stabil hale gelmiştir.

Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

DÖVİZ KURLARI: USD VE EUR

USD/TRY: 44,7243 (Gün Aralığı: 44,6148 – 44,7263)
EUR/TRY: 52,4038 (Gün Aralığı: 52,1670 – 52,4057)
EUR/USD: 1,1707 (Günlük Değişim: -%0,12
[17:00 Sonrası]: Dolar ve Euro, gün içi kaydedilen en yüksek değerlerin (44,72 ve 52,40) hemen altında, satıcısız bir seyir izlemektedir.

Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

SERMAYE PİYASALARI: BIST 100

Endeks Değeri: 14.096,75
Yüzdelik Değişim: +%0,16
[17:00 Sonrası]: Endeks, 14.100 puan direncinin hemen altında hacimsiz ve yatay bir kapanışa yönelmiştir.

(Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez.)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten altın için '11.000 TL' uyarısı! 'Barış haberi gelirse...'
Sefer Şener'den altın için 'yükseliş' uyarısı! 'Mutlaka gerçekleşecek...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan
Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz
ETİKETLER
#gram altın
#brent petrol fiyatları
#döviz kurları
#jeopolitik riskler
#Hürmüz Boğazı Ablukası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.