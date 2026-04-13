Hürmüz ablukası sonrası piyasalarda son durum! İşte altın, döviz, petrol ve borsadaki güncel rakamlar

Orta Doğu’nun en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda 13 Nisan 2026, saat 17:00 itibarıyla başlayan ABD ablukası, piyasalarda endişeli bir bekleyişi de beraberinde getiriyor. Enerji arz güvenliğine yönelik endişeler brent petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar sınırına taşırken; döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketlilik gözleniyor.
Yatırımcıların "bekle-gör" stratejisine geçtiği bu süreçte, jeopolitik risklerin derinliği maliyet ve fiyatlama dengelerini yeniden şekillendiriyor.
İşte 13 Nisan 2026 itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki abluka sonra iç piyasada 17.15 itibariyle oluşan rakamlar şöyle:
Anlık Fiyat: 99,87 USD
Günlük Aralık: 98,86 – 103,88 USD
Yüzdelik Değişim: +%4,91
[17:00 Sonrası]: Sabah saatlerindeki 103,88 USD zirvesinden sonra gelen kar satışları, 99,80 - 100,20 USD dar bandında yatay bir seyirle dengelenmiştir.
Anlık Fiyat: 6.791,47 TRY
Günlük Aralık: 6.704,55 – 6.815,10 TRY
Yüzdelik Değişim: +%1,16
[17:00 Sonrası]: Günün dip seviyesi olan 6.704 TRY sonrası gerçekleşen toparlanma, 6.790 TRY üzerinde kalıcılık arayışıyla stabil hale gelmiştir.
USD/TRY: 44,7243 (Gün Aralığı: 44,6148 – 44,7263)
EUR/TRY: 52,4038 (Gün Aralığı: 52,1670 – 52,4057)
EUR/USD: 1,1707 (Günlük Değişim: -%0,12
[17:00 Sonrası]: Dolar ve Euro, gün içi kaydedilen en yüksek değerlerin (44,72 ve 52,40) hemen altında, satıcısız bir seyir izlemektedir.
Endeks Değeri: 14.096,75
Yüzdelik Değişim: +%0,16
[17:00 Sonrası]: Endeks, 14.100 puan direncinin hemen altında hacimsiz ve yatay bir kapanışa yönelmiştir.
(Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez.)