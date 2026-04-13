İslam Memiş'ten altın için '11.000 TL' uyarısı! 'Barış haberi gelirse...'

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının 4.650 ile 4.900 dolar arasındaki kritik bant aralığında yatay seyrini sürdürmesi, iç piyasadaki gram altın fiyatlamalarında da belirli seviyelerin korunmasına neden oluyor.
Finansal analist İslam Memiş, altında özellikle Temmuz ayına işaret ederken kısa vadedeki beklentilerini de kendi Youtube kanalında izleyicisiyle paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:
ATEŞKES DEVAM EDECEK Mİ?
"Daha önceki yayınlarımızda 15 günlük ateşkes sürecini manipüle edeceklerini, geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini, piyasalardaki bu manipülasyon fiyatlamasının devam ettireceklerini sık sık ifade ettiğimi anımsatmak isterim. Gelen haber akışlarına baktığımız zaman yine fiilen bir ateşkes devam ediyor. Ancak sahada bu ateşkes devam edecek mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
BU SEYİRDE BRENT PETROLÜN YÜKSELİŞİ SÜRER
Öte yandan Amerika bölgeyi ablukaya aldı. Bu ablukayla birlikte Haliyle İran'da petrol ihracatı yapamayacak ve dolayısıyla bu petrol fiyatına sert bir şekilde yansıdı. 100 dolar seviyesindeydi brent petrolün fiyatı cuma günü. 106 dolar seviyesine kadar yükseldi.
%8'lik bir yükseliş gördük. Şu anda 104 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Yine %7 civarında bu yükselişlerin devamı söz konusu.
250 DOLAR BANDINDA OYALANACAK
Uluslararası piyasalarda ons altın 4.750 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu anda 4.736 dolar seviyesinde.
Burada takip edeceğimiz bant aralığı aynı. Değişen bir şey yok. Aşağıda 4.650 dolar destek seviyesi var. Yukarıda 4.900 dolar direnç seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanan bir trend göreceğiz. (250 Dolar-11.000 TL)
'BU BANT ARALIĞINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'
4.650 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4.400 dolar seviyesi var. 4.900 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 5.100 dolar seviyesi var. O yüzden 4.650 4.000 900 dolar seviyeleri, trend kırılımı için önemli destek ve direnç seviyeleri. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz.
GRAM ALTIN ONS ALTINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYOR
Aşağıda 4.650 dolar seviyesi, yukarıda 4.900 dolar seviyesi. Bu bant aralığında gelen haber akışlarına karşı aksiyon alacak bir fiyatlama olacaktır. Gram altın TL fiyatı yine ons altın takip etmeye devam ediyor.
GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞINI TAKİP EDİYORUZ
Kapalı çarşıda fiziki altın 6.850 lira seviyesinde. Burada 6.500 7.000 lira aralığı gram altın TL fiyatında yine geçerli. korumakta. Gram altın TL fiyatında 6.500 7.000 lira aralığı yakın takibimizde.
'BÖLGEDEN BARIŞ HABERİ GELİRSE...'
Ancak bir barış haberi gelirse bölgeden 7.000 7.500 lira aralığına yerleşen bir trend göreceğiz ve temmuz ayında 8.000 lira seviyesi ile alakalı beklentimiz yine geçerliliğini korumakta."