Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için '11.000 TL' uyarısı! 'Barış haberi gelirse...'

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 15:30
1
Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının 4.650 ile 4.900 dolar arasındaki kritik bant aralığında yatay seyrini sürdürmesi, iç piyasadaki gram altın fiyatlamalarında da belirli seviyelerin korunmasına neden oluyor.

Finansal analist İslam Memiş, altında özellikle Temmuz ayına işaret ederken kısa vadedeki beklentilerini de kendi Youtube kanalında izleyicisiyle paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: 

2
ATEŞKES DEVAM EDECEK Mİ?

"Daha önceki yayınlarımızda  15 günlük ateşkes sürecini manipüle edeceklerini, geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini, piyasalardaki bu manipülasyon fiyatlamasının devam ettireceklerini sık sık ifade ettiğimi anımsatmak isterim. Gelen haber akışlarına baktığımız zaman yine fiilen bir ateşkes devam ediyor. Ancak sahada bu ateşkes devam edecek mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

 

3
brent petrol

BU SEYİRDE BRENT PETROLÜN YÜKSELİŞİ SÜRER 

Öte yandan Amerika bölgeyi ablukaya aldı.  Bu ablukayla birlikte Haliyle İran'da petrol ihracatı yapamayacak ve dolayısıyla bu petrol fiyatına sert bir şekilde yansıdı. 100 dolar seviyesindeydi brent petrolün fiyatı cuma günü. 106 dolar seviyesine kadar yükseldi.

%8'lik bir yükseliş gördük. Şu anda 104 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Yine %7 civarında bu yükselişlerin devamı söz konusu. 

4
250 DOLAR BANDINDA OYALANACAK 

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.750 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu anda 4.736 dolar seviyesinde.

Burada takip edeceğimiz bant aralığı aynı. Değişen bir şey yok. Aşağıda 4.650 dolar destek seviyesi var. Yukarıda 4.900 dolar direnç seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanan bir trend göreceğiz.  (250 Dolar-11.000 TL)

5
İslam Memiş altın

'BU BANT ARALIĞINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

4.650 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4.400 dolar seviyesi var. 4.900 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 5.100 dolar seviyesi var. O yüzden 4.650 4.000 900 dolar seviyeleri, trend kırılımı için önemli destek ve direnç seviyeleri. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

6
gram altın

GRAM ALTIN ONS ALTINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYOR 

Aşağıda 4.650 dolar seviyesi, yukarıda 4.900 dolar seviyesi. Bu bant aralığında gelen haber akışlarına karşı aksiyon alacak bir fiyatlama olacaktır. Gram altın TL fiyatı yine ons altın takip etmeye devam ediyor. 

7
GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞINI TAKİP EDİYORUZ

Kapalı çarşıda fiziki altın 6.850 lira seviyesinde. Burada 6.500 7.000 lira aralığı gram altın TL fiyatında yine geçerli. korumakta. Gram altın TL fiyatında 6.500 7.000 lira aralığı yakın takibimizde.

8
gram altın İslam Memiş

'BÖLGEDEN BARIŞ HABERİ GELİRSE...'

Ancak bir barış haberi gelirse bölgeden 7.000 7.500 lira aralığına yerleşen bir trend göreceğiz ve temmuz ayında 8.000 lira seviyesi ile alakalı beklentimiz yine geçerliliğini korumakta."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.