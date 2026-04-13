Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda abluka uygulanacağını duyurdu. Trump'ın tehlikeli planına göre, İran'a giden ya da İran'dan çıkış yapan gemilere müdahale edilecek, petrol gelirleri engellenecek, gerekirse ise donanma kontrolü sağlanacak.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 16:07

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen ve heyetlerinin görüşmesi 21 saat sürdü ve görüşmeden sonuç çıkmadı. Özellikle uranyum zenginleştirme ve konularında anlaşamayan taraflar yeniden birbirlerine rest çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayacaklarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen ve 21 saat süren ABD ve İran heyetleri görüşmesinden sonuç çıkmadı ve iki ülke arasındaki gerilim tırmandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayacaklarını açıkladı.
Planın temel amacı, İran'ın petrol gelirlerini kesmek ve ekonomik baskıyı artırmak.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere müdahale edilecek.
Uzmanlara göre, İran'ın askeri kapasitesi ve bölgenin coğrafi yapısı planın uygulanmasını zorlaştırabilir.
Hürmüz'de askeri baskının artması, İran'ın misillemelerini tetikleyebilir ve küresel aktörlerle gerilimi artırabilir.
ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD ABLUKASI

Planın temel amacının İran’ın gelirlerini kesmek ve ekonomik baskıyı artırmak olduğu belirtilirken, Tahran’ın boğazdan geçen tankerlerden gelir elde etmesinin de engellenmesi hedefleniyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın açıklamasına göre, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere müdahale edilecek ancak diğer ülkelerin gemilerinin geçişine doğrudan engel olunmayacak.

ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan

Plan kapsamında ABD donanmasının gemileri durdurması, deniz mayınlarını temizlemesi ve kontrollü geçiş sağlaması öngörülüyor. Ancak uzmanlara göre İran’ın askeri kapasitesi ve bölgenin coğrafi yapısı, bu planın uygulanmasını zorlaştırabilir.

ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan

DİĞER ÜLKELERLE GERİLİM TIRMANABİLİR!

Uzmanlar, planın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Hürmüz’de askeri baskının artmasının İran’ın misillemelerini tetikleyebileceği ve Çin gibi küresel aktörlerle gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.

ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan
