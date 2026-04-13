ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı nasıl uygulayacak? İşte tehlikeli plan

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen ABD ve İran heyetlerinin görüşmesi 21 saat sürdü ve görüşmeden sonuç çıkmadı. Özellikle uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı konularında anlaşamayan taraflar yeniden birbirlerine rest çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayacaklarını açıkladı.
Planın temel amacının İran’ın petrol gelirlerini kesmek ve ekonomik baskıyı artırmak olduğu belirtilirken, Tahran’ın boğazdan geçen tankerlerden gelir elde etmesinin de engellenmesi hedefleniyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın açıklamasına göre, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere müdahale edilecek ancak diğer ülkelerin gemilerinin geçişine doğrudan engel olunmayacak.
Plan kapsamında ABD donanmasının gemileri durdurması, deniz mayınlarını temizlemesi ve kontrollü geçiş sağlaması öngörülüyor. Ancak uzmanlara göre İran’ın askeri kapasitesi ve bölgenin coğrafi yapısı, bu planın uygulanmasını zorlaştırabilir.
Uzmanlar, planın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Hürmüz’de askeri baskının artmasının İran’ın misillemelerini tetikleyebileceği ve Çin gibi küresel aktörlerle gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.