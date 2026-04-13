Ördek ailesi İstanbul trafiğinde! Sürücüler durup yol verdi

İstanbul Sancaktepe’de bir ördek ailesinin akan trafikteki tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bunun üzerine bir sürücü akan trafiği el hareketleriyle durdurarak anne ördek ve yavrularının güvenli şekilde geçiş yapabilmesini sağladı. Bu sırada trafikte kısa süreli bir bekleme oldu. Ördek ailesinin güvenli şekilde karşıya ulaşmasının ardından sürücü de onları takip ederek güvenli alana geçtiklerinden emin oldu. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

