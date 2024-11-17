İki bin yıl önce keşfedilmişti! Tamamen gün yüzüne çıktı, üzerinde ördekler geziyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Kasım 2024 13:27 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:27

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde 10 yıl önce 2 metre derinlikte keşfedilen 2 bin yıllık bazilika kuraklık sebebiyle tamamen gün yüzüne çıktı. Arkeoloji çalışmalarının yürütüldüğü bazilikada artık ördeklerin gezdiği görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü’nde su çekilmeleri yaşanıyor. Çekilen sular sebebiyle 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının artık tamamen görünür hale geldi. İKİ BİN YIL ÖNCE İNŞA EDİLMİŞTİ İki bin yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. Bazilika gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti. Dron ile görüntülenen bazikila üzerinde ördeklerin gezmesi ise dikkat çekti. İlgili Haberler Kapadokya'da inanılmaz keşif: 2 bin 200 yıllık mezar odasında bulundu! "Sıva yapan ustaya ait" Baba ile oğlundan 'tarif edilemez' keşif: Bölgedeki en büyük hazinelerden biri