Eski eşini ve kızını öldürdü: Elini kolunu sallayarak uzaklaştı

Zeytinburnu'nda 53 yaşındaki Ercan Ş. 1 yıl önce boşandığı 39 yaşındaki Türkan Bildik ile barışmak istedi. Şüpheli, eski eşinin yaşadığı site içerisindeki daireye gittiğinde ikili tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, Ercan Ş, eski eşi Türkan Bildik ile 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Şevgin'e ateş etti. Ağır yaralı anne ve kızı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Eski eşi ve kızını öldüren Ercan Ş’nin olayın ardından kaçtığı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Özetle