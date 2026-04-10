Saat 17.50 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde bulunan özel bir sitedeki dairede meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Barışma bahanesiyle gelip kızını katletti: Zeytinburnu’nda evlat katili eski koca kayıplara karıştı! İstanbul Zeytinburnu'nda, bir yıl önce boşandığı eşiyle barışmak için gelen eski koca, eski eşini ve kızını silahla vurarak kaçtı. Olay, İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 53 yaşındaki Ercan Ş., 39 yaşındaki eski eşi Türkan B. ve 19 yaşındaki kızları Ceylinaz Ş.'yi silahla vurdu. 19 yaşındaki Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Türkan B. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ercan Ş. kayıplara karıştı. Ercan Ş.'nin kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

BARIŞMA TALEBİ KANLI BİTTİ

Edinilen bilgiye göre, bir yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Türkan B. ile barışmak için Ankara’dan gelen 53 yaşındaki Ercan Ş., gün boyu dairede kaldı. Eski koca, önce eski eşi Türkan B.’yi ardından 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.’yi silahla vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ş. ise olay yerinden kaçtı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Komşuların silah seslerini duyması üzerine yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kadın ve kızına müdahale etti. Yapılan kontrolde Ceylinaz Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan Türkan B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

EVLAT KATİLİ KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Ceylinaz Ş.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheli Ercan Ş.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan Ercan Ş.’nin kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

O sırada dairede bulunan Türkan B.’nin erkek kardeşi Güney B., polise verdiği ifadesinde yan odadan iki adet silah sesi duyduğunu ve Ercan Ş’nin kaçtığını beyan etti.