Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Barışma bahanesiyle gelip kızını katletti: Zeytinburnu’nda evlat katili eski koca kayıplara karıştı!

İstanbul Zeytinburnu’nda bir yıl önce boşandığı eşinin evine barışmak için giden Ercan Ş., eski eşini ağır yaralayıp 19 yaşındaki öz kızını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlının kumar suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 00:03

Saat 17.50 sıralarında İstanbul Sümer Mahallesi’nde bulunan özel bir sitedeki dairede meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Barışma bahanesiyle gelip kızını katletti: Zeytinburnu’nda evlat katili eski koca kayıplara karıştı!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Zeytinburnu'nda, bir yıl önce boşandığı eşiyle barışmak için gelen eski koca, eski eşini ve kızını silahla vurarak kaçtı.
Olay, İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.
53 yaşındaki Ercan Ş., 39 yaşındaki eski eşi Türkan B. ve 19 yaşındaki kızları Ceylinaz Ş.'yi silahla vurdu.
19 yaşındaki Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Türkan B. hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Ercan Ş. kayıplara karıştı.
Ercan Ş.'nin kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

BARIŞMA TALEBİ KANLI BİTTİ

Edinilen bilgiye göre, bir yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Türkan B. ile barışmak için Ankara’dan gelen 53 yaşındaki Ercan Ş., gün boyu dairede kaldı. , önce eski eşi Türkan B.’yi ardından 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.’yi silahla vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ş. ise olay yerinden kaçtı.

Barışma bahanesiyle gelip kızını katletti: Zeytinburnu’nda evlat katili eski koca kayıplara karıştı!

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Komşuların silah seslerini duyması üzerine yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kadın ve kızına müdahale etti. Yapılan kontrolde Ceylinaz Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan Türkan B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

EVLAT KATİLİ KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Ceylinaz Ş.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheli Ercan Ş.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Barışma bahanesiyle gelip kızını katletti: Zeytinburnu’nda evlat katili eski koca kayıplara karıştı!

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan Ercan Ş.’nin kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
O sırada dairede bulunan Türkan B.’nin erkek kardeşi Güney B., polise verdiği ifadesinde yan odadan iki adet silah sesi duyduğunu ve Ercan Ş’nin kaçtığını beyan etti.

ETİKETLER
#kadına şiddet
#cinayet
#aile içi şiddet
#zeytinburnu
#Eski Koca
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.