Ambulansı beklemedi, hastaneye yetiştirdi! Kocaeli'de jandarmadan hayat kurtaran refleks

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rutin devriye görevini yürüten Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi, trafikte hayat kurtardı. Ekipler, yol kenarında duran araçtaki sürücünün durumundan şüphelenerek kontrole gitti. 64 yaşındaki sürücü Hasan Çelik'in kalp krizi geçirdiğini gören jandarma personeli, ambulans bekleyerek zaman kaybetmemek adına aracın direksiyonuna geçti ve vatandaşı hızla Kandıra Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Görevli jandarma personellerine Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran tarafından başarı belgesi takdim edildi.