Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.04.2026
10:33
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
10:33
1
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir mutabakatın sağlanamaması, petrol piyasalarında tansiyonu yeniden yükseltti. Buna bir de Hürmüz Boğazı’nda abluka hazırlığı eklenince, fiyatlar haftaya sert artışla başladı.

Haftanın ilk işlem gününde Brent ham petrol vadeli kontratları, cuma günü görülen yüzde 0,75’lik düşüşün ardından yönünü hızla yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde yüzde 7,32 yükselen Brent, varil başına 102,17 dolara kadar çıktı. Piyasa, açıkçası, yeniden arz riskini fiyatlamaya başladı.s

2
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ GERİLİM

Petrol fiyatlarındaki bu sıçramanın merkezinde Hürmüz Boğazı var. ABD Donanması’nın, İran’a ulaşan gemileri durdurmaya hazırlandığı yönündeki açıklamalar, piyasadaki endişeyi büyüttü.

Enerji araştırmaları uzmanı Saul Kavonic, piyasaların ateşkes öncesindeki atmosfere büyük ölçüde geri döndüğünü söyledi. Kavonic’e göre asıl kritik başlık, ABD’nin Hürmüz Boğazı üzerinden İran bağlantılı günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol akışını kesmeye yönelik hamlesi.

Bu ihtimal bile tek başına yeterli oldu. Çünkü söz konusu güzergâh, küresel enerji ticareti açısından zaten son derece hassas bir hat.

3
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen uzun müzakerelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Trump, bunun ardından ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda abluka uygulamaya başlayacağını açıkladı.

Trump’ın bir diğer dikkat çeken mesajı ise petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin oldu. ABD Başkanı, fiyatların kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar yüksek seyredebileceğini belirtti. Yani piyasaya verilen mesaj oldukça netti: Gerilim kısa sürede dağılmayabilir.

4
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

ABLUKA KARARI BUGÜN DEVREYE GİRİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın pazartesi günü TSİ 17:00 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Açıklamaya göre uygulama, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğini kapsayacak.

Bununla birlikte İran dışındaki limanlara yönelen gemilerin geçiş serbestisinin süreceği belirtildi. Ancak piyasalar için asıl mesele, bölgedeki askeri ve ticari hareketliliğin ne kadar daha sertleşeceği. Biraz da bu yüzden fiyatlamalar oldukça agresif ilerliyor.

5
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

PİYASADA ARZ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Piyasa analisti Tony Sycamore, atılan adımın İran petrol arzını ciddi ölçüde sekteye uğratacağını vurguladı. Bu değerlendirme, yükselişin neden bu kadar sert olduğuna da işaret ediyor.

6
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

Öte yandan İran Devrim Muhafızları da boş durmadı. Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’na yaklaşacak askeri unsurların ateşkes ihlali sayılacağı belirtildi ve sert karşılık verileceği uyarısı yapıldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.