Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen uzun müzakerelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Trump, bunun ardından ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda abluka uygulamaya başlayacağını açıkladı.

Trump’ın bir diğer dikkat çeken mesajı ise petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin oldu. ABD Başkanı, fiyatların kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar yüksek seyredebileceğini belirtti. Yani piyasaya verilen mesaj oldukça netti: Gerilim kısa sürede dağılmayabilir.