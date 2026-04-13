Karganın otomobil keyfi kamerada! Sürücünün omzuna konup yolculuk etti

Düzce'de Efteni Gölü mevkiinde seyreden Hakan Çiçekoğlu'nun kullandığı aracın ön kısmındaki sileceğe karga kondu. Çiçekoğlu, araç hareket ettiği halde bulunduğu yerden ayrılmayan kargayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Otomobilin ön tarafından uçtuktan sonra aracı takip eden karga, sürücünün yavaşlamasının ardından içeri girip Çiçekoğlu'nun omzuna kondu. Oldukça nadir görülebilecek bir olaya şahit olan araç sürücüsü bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

