Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Gamze Özçelik Arka Sokaklar dizisinden sonra ilk kez ekranlara dönüyor! Özçelik, Operasyon Alesta dizisinde bomba karakterle oyuncu kadrosunda!

Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında rol alan Zeynep Gamze Özçelik'in uzun süre oyunculuktan elini eteğini çekip kendini yardım işlerine adaması, onu televizyon ekranlarının özlenen isimleri haline getirmişti. Arka Sokaklar'dan sonra ilk kez bir dizi projesi ile ekrana gelecek olan Zeynep Gamze Özçelik'in yeni iddialı projesi Tabii'nin Operasyon Alesta'sı oldu. Peki Operasyon Alesta dizisinde Zeynep Gamze Özçelik hangi rolü oynayacak?

Son zamanlarda başarılı yapımlarıyla en çok izlenen dijital platformlardan olan Tabii platformu, bomba projelerle izleyicilerin ilk uğrak noktası oluyor. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan 'ın ilk sezonlarında oynayan Zeynep Gamze Özçelik, yıllar sonra oyunculuğa bomba bir rolle geri dönüyor. 13 Nisan Pazartesi (bugün) ilk kez okuma provalarının gerçekleştirileceği Operasyon Alesta'da; ekranların özlenen oyuncusu Zeynep Gamze Özçelik, yıllar sonra ekranlardaki yerini alıyor. Yeni rolüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Zeynep Gamze Özçelik'in hayranları şimdiden yeni projesi olan Operasyon Alesta'daki karakteri için sabırsızlanıyor. Peki Gamze Özçelik'in Tabii'nin yeni dizisi Operasyon Alesta'daki rolü ne olacak?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİYLE İZ BIRAKAN ZEYNEP GAMZE ÖZÇELİK, UZUN ZAMANDAN SONRA OPERASYON ALESTA İLE EKRANA DÖNÜYOR!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra magazin dünyasında uzun süredir gönüllü olarak yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Zeynep Gamze Özçelik, Arka Sokaklar'dan sonra ilk kez yeni bir dizi ile ekranlara dönüyor.

Oyuncu eşi Reshad Strik ile birlikte kendisini gönül işlerine adayan Zeynep Gamze Özçelik, kimsesizlerin sesi olup yardıma muhtaç kimselere el uzatıyor ve dünyanın çeşitli bölgelerine yardımlarını ulaştırıyordu.

Yaptığı bu yardımlarla milyonların sevgisini kazanan Zeynep Gamze Özçelik, beklenmedik bu yeni projesiyle hayranlarını resmen sevinçten uçurdu.

Duyarlı oyuncu Zeynep Gamze Özçelik, yıllar sonra tekrardan setlere döndüğü Operasyon Alesta dizisi ile hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başardı.

OPERASYAN ALESTA'DA ZEYNEP GAMZE ÖZÇELİK'İN YENİ ROLÜ NE OLACAK?

TRT'nin dijital platformu tabii uygulamasında henüz hazırlık aşamasında olduğu bilinen “Operasyon Alesta” dizisinin ne zaman yayınlanacağı ve sürpriz oyuncu kadrosu, projeninin ilgilileri arasında büyük bir merak uyandırıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın öne sürdüğü haberler doğrultusunda; Arka Sokaklar'dan sonra uzun süre oyunculuk kariyerindeki sessizliğini koruyan Zeynep Gamze Özçelik'in yeni rolü ise şimdiden sevenleri arasında araştırılıyor.

ZEYNEP GAMZE ÖZÇELİK TÜRK MÜHENDİS ROLÜYLE DİZİNİN EN ÖNEMLİ KARAKTERLERİNDEN OALCAK

Tesettürlü oyuncu Zeynep Gamze Özçelik, Operasyon Alesta dizisinde Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep rolünü üstlenecek.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde çekiminin yapılması ön görülen Operasyon Alesta dizisinin yönetmen koltuğunda oturan isim Yunus Ozan Korkut olur iken, senaryosu Onur Böber'in kaleminden geçiyor.

OPERASYON ALESTASI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

İlgi çeken konusu ve oyuncularıyla merak uyandıran yeni Tabii projesi 'Operasyon Alestası'nın kadrosunda; Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi deneyimli isimler yer alıyor.

