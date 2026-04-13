Akaryakıta salı indirimi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara neden oluyor.
Geçici ateşkes piyasaları bir nebze rahatlatsa da savaşın sürme ihtimali fiyatlardaki indirimlerin sınırlı seviyede kalmasına neden oluyor.
Bu çerçevede bu gece yarısından pompaya yansıyacak indirimlerin hemen ardından çarşamba gününde yeni zamların gelmesi bekleniyor.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN MOTORİNE İNDİRİM
Tüm bu gelişmeler ışığında; 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.63 TL
Motorin litre fiyatı: 76.56 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.49 TL
Motorin litre fiyatı: 76.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.61 TL
Motorin litre fiyatı: 77.69 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.88 TL
Motorin litre fiyatı: 77.97 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.