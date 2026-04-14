Boşanma aşamasındaki koca dehşeti: Kayınvalidesinin mahallesinde ortalığı birbirine kattı

Ankara’nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi S.Ş. ile görüşmek için kayınvalidesinin evinin önüne giden H.Ş., beklediği karşılığı alamayınca adeta cinnet geçirdi. Eşini ve kayınvalidesini defalarca aramasına rağmen telefonlarına cevap verilmemesine öfkelenen şahıs, önce kendi aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi, ardından elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Alevlerin sardığı ve silah seslerinin yankılandığı mahallede vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yanan araç söndürülürken, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte kıskıvrak yakalanan ve gözaltına alınan H.Ş.’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özetle