İslam Memiş'ten altın için doldur-boşalt uyarısı! Gram altın alacaklar için 50 liralık sıçrama

Altın fiyatları dün nakit ihtiyacı nedeniyle altın bozdurmak zorunda kalan yatırımcısını üzdükten sonra bugün yönünü yukarı çevirdi. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, özellikle son 15 günlük süreçte yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti.
"Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi bu 15 günlük süreç içerisindeki manipülasyon fiyatlaması ciddi anlamda onlara kazandırıyor" diyen Memiş, "Dün mesela petrol karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler vardı, petrol yukarıdaydı. Bugün petrol geriledi, petrol karşısındaki varlıklarda yükseliş olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.
Memiş, "Altın tarafında, gümüş tarafında yarım puanlık bir artış var; düne karşı kayıplarını alma çabasında. Burada yine sert bir şekilde dalgalı fiyatlamalar devam ediyor" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksinde 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasının başarılı olduğunun altını çizen Memiş, "Muhtemelen yine 14.000 puan seviyesinin üzerinde bir atak bugün beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.
"Döviz tarafı stabil. Yine gözümüz kulağımız İran’da, bölgeden gelecek haber akışlarında. Ama dediğim gibi burada kalıcı bir ateşkes gelmezse veya ‘savaşa devam edelim’ mesajı net olarak gelmezse piyasalar bir gün düşecek, bir gün yükselecek" diyen uzman isim böyle istikrarın bozulduğu, piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemin tekrar karşımızda olacağını vurguladı.
"Ons altın 4.766 dolar seviyesinde; yaklaşık 40 dolar civarında bir artış var düne kıyasla. Yine gram altın tarafında 50 lira civarında bir artış var.Brent petrolün varil fiyatı bugün 100 dolara kadar geriledi. Ama dediğim gibi gün içinde bile geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa olduğunu tekrar belirtmek isterim" diyen Memiş, bu dalgalı piyasada yatırımcıların attığı adımlara dikkat etmesinin önem arz ettiğini ifade etti.
Piyasalardaki dalgalanmanın süreceğine işaret eden Memiş, yatırımcılara yönelik şu değerlendirmede bulundu: "Yani anlaşılan o ki bizim herhalde son belki de bir iki aydır söylediğimiz şeylerden farklı bir durum yok ortada. Yani yok, her gün oynuyorlar ve ciddi anlamda dalgalanma devam ediyor. O yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durup sadece şu anda kenarda izleme vakti. Dediğim gibi bir gün yükseltiyorlar, bir gün düşüyorlar; doldur boşalt yapıyorlar yani kısacası."