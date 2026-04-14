Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için doldur-boşalt uyarısı! Gram altın alacaklar için 50 liralık sıçrama

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 12:27
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları dün nakit ihtiyacı nedeniyle altın bozdurmak zorunda kalan yatırımcısını üzdükten sonra bugün yönünü yukarı çevirdi.  Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, özellikle son 15 günlük süreçte yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti.

2
manipülasyon fiyatlaması

"Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi bu 15 günlük süreç içerisindeki manipülasyon fiyatlaması ciddi anlamda onlara kazandırıyor" diyen Memiş, "Dün mesela petrol karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler vardı, petrol yukarıdaydı. Bugün petrol geriledi, petrol karşısındaki varlıklarda yükseliş olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.
 

3
Altın tarafında, gümüş tarafında

Memiş, "Altın tarafında, gümüş tarafında yarım puanlık bir artış var; düne karşı kayıplarını alma çabasında. Burada yine sert bir şekilde dalgalı fiyatlamalar devam ediyor" diyerek altın yatırımcısını uyardı.

 

4
Borsa İstanbul 100 endeksi

Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksinde 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasının başarılı olduğunun altını çizen Memiş, "Muhtemelen yine 14.000 puan seviyesinin üzerinde bir atak bugün beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.
 

5
Döviz tarafı piyasalarda belirsizlik

"Döviz tarafı stabil. Yine gözümüz kulağımız İran’da, bölgeden gelecek haber akışlarında. Ama dediğim gibi burada kalıcı bir ateşkes gelmezse veya ‘savaşa devam edelim’ mesajı net olarak gelmezse piyasalar bir gün düşecek, bir gün yükselecek" diyen uzman isim böyle istikrarın bozulduğu, piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemin tekrar karşımızda olacağını vurguladı.
 

6
ALTIN ALIP SATACAKLAR DİKKAT!

ALTIN ALIP SATACAKLAR DİKKAT!

"Ons altın 4.766 dolar seviyesinde; yaklaşık 40 dolar civarında bir artış var düne kıyasla. Yine gram altın tarafında 50 lira civarında bir artış var.Brent petrolün varil fiyatı bugün 100 dolara kadar geriledi. Ama dediğim gibi gün içinde bile geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa olduğunu tekrar belirtmek isterim" diyen Memiş, bu dalgalı piyasada yatırımcıların attığı adımlara dikkat etmesinin önem arz ettiğini ifade etti. 
 

7
islam memiş altın

DOLDUR BOŞALT YAPIYORLAR

Piyasalardaki dalgalanmanın süreceğine işaret eden Memiş, yatırımcılara yönelik şu değerlendirmede bulundu: "Yani anlaşılan o ki bizim herhalde son belki de bir iki aydır söylediğimiz şeylerden farklı bir durum yok ortada. Yani yok, her gün oynuyorlar ve ciddi anlamda dalgalanma devam ediyor. O yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durup sadece şu anda kenarda izleme vakti. Dediğim gibi bir gün yükseltiyorlar, bir gün düşüyorlar; doldur boşalt yapıyorlar yani kısacası."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.