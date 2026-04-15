Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklama geldi.

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 02:50

Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerine doğru meydana gelen depremin ardından aynı bölgede gece yarısı bir sarsıntı daha yaşandı.

Marmara Denizi'nde dün akşam yaşanan depremin ardından aynı bölgede gece yarısı bir sarsıntı daha meydana geldi.
Bursa Karacabey açıklarında (Marmara Denizi) AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD depremin derinliğini 6,01 kilometre olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi 8,1 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Salı günü de Bursa Karacabey açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
BURSA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa Karacabey açıklarında (Marmara Denizi) 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin derinliğinin 6,01 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/2044180888586469636

Kandilli Rasathanesi ise 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin 8,1 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

AYNI BÖLGE SALLANMIŞTI

Bursa Karacabey açıklarında salı günü de saat 15.42'de 3.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

