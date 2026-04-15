Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem! AFAD duyurdu

Marmara Denizi'nde dün akşam yaşanan depremin ardından aynı bölgede gece yarısı bir sarsıntı daha meydana geldi.

Bursa Karacabey açıklarında (Marmara Denizi) AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.