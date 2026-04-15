Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem! AFAD duyurdu

Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerine doğru meydana gelen depremin ardından aynı bölgede gece yarısı bir sarsıntı daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa Karacabey açıklarında (Marmara Denizi) 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin derinliğinin 6,01 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin 8,1 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Bursa Karacabey açıklarında salı günü de saat 15.42'de 3.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.