Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takımlar belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece: PSG ve Atletico Madrid yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takımlar belli oldu; Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain adlarını yarı finale yazdırdı. Atletico Madrid, Barcelona'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Paris Saint-Germain, Liverpool'u mağlup ederek yarı finalde yer aldı. Arsenal ve Real Madrid - Bayern Münih eşleşmelerinin ardından diğer yarı finalistler belli olacak.

BARCA KAZANDI, ATLETICO TURLADI

Çeyrek final turunda deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, rövanşta Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid, ilk maçtaki gol avantajıyla yarı finale çıktı. Maçın 79. dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart gördü.

PSG'DEN LIVERPOOL'A AYNI TARİFE

Günün diğer maçında Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, Paris Saint-Germain'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 72. ve 90+1. dakikalarında Ousmane Dembele ile 2 gol bulan Paris Saint-Germain maçtan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransız ekibi ilk maçı da sahasında 2-0 kazanmıştı.

2 YARI FİNALİST DAHA BELLİ OLUYOR

Ligde yarı finale yükselen 2 takım ise bugün (15 Nisan Çarşamba) oynanacak 2 maçın ardından belli olacak.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, Sporting'i ağırlarken Real Madrid, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak. Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.