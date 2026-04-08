 | Yasin Aşan

Bayern Münih, Real Madrid'i devirdi! Alman ekibinden 2-1'lik galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının heyecanı başladı. İspanya temsilcisi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Bayern Münih, çeyrek finalin ilk maçında İspanya'da karşı karşıya geldi. Bayern Münih, karşılaşmayı 2-1 kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

08.04.2026
saat ikonu 00:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final maçları başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi ve Bayern Münih sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Bayern Münih, Luis Diaz'ın 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Harry Kane, 46. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Real Madrid'in tek golü 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
Rövanş maçı 15 Nisan Çarşamba günü Almanya'da Allianz Arena'da oynanacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finalde, kupayı toplam 21 kez kazanan iki takımın mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanya'da Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Luis Diaz'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Bayern Münih, 46. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid, mücadelenin 74. dakikasında Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın kalan bölümünde skoru korumayı bilen Bayern Münih, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş için evine avantajlı bir skorla döndü.

Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Nisan Çarşamba günü Almanya'da Allianz Arena'da oynanacak.

