Mircea Lucescu hayatını kaybetti! Rumen teknik direktörden acı haber geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya futbolunda önemli bir kayıp yaşandı. Türkiye'de farklı dönemlerde A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan acı haber geldi.
Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yapılan açıklamada Rumen antrenörün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya geldi.
Futbolculuk kariyerinin önemli kısmını Dinamo Bükreş'te geçiren Lucescu, antrenörlük macerasına ise Cornivul'da başladı. Sonrasında Romanya Milli Takımı'nın başına geçen Lucescu, sırasıyla Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş ve Inter'de görev aldıktan sonra ülkemizde Galatasaray'ın başına geçti.
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid'i devirerek alırken takımın başında olan Lucescu, 15. şampiyonlukta da pay sahibiydi.
Galatasaray macerasının ardından Beşiktaş'la anlaşan Lucescu, siyah-beyazlı camiaya 100. yılında Süper Lig şampiyonluğunu getirdi. Sonrasında ise uzun yıllar başın kalacağı Shakhtar'ın başına geçti.
Ukrayna ekibiyle 8 lig şampiyonluğunun yanında 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Lucescu, kısa Zenit serüveninden sonra A Milli Takım'ın başına geçti. Ay-yıldızlıların başında 17 maça çıkan Lucescu'nun yolu sonrasında yeniden Ukrayna'ya, bu sefer Dinamo Kiev ile düştü.
Lucescu, Ukrayna'da başkent ekibiyle 1 lig zaferi yaşadı ve EURO 2024 sonrasında Romanya Milli Takımı'nın başına geçti. Lucescu, ülkesini Dünya Kupası play-off elemelerine taşımayı başardı.
Deneyimli çalıştırıcı, Romanya'nın Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takımımıza 1-0 mağlup olduğu maçta takımın başında yer almıştı.
Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde 37 kupa ile futbol tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi.