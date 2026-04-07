Mircea Lucescu hayatını kaybetti! Rumen teknik direktörden acı haber geldi

Türkiye'de A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Lucescu'nun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mircea Lucescu hayatını kaybetti! Rumen teknik direktörden acı haber geldi
Dünya futbolunda önemli bir kayıp yaşandı. Türkiye'de farklı dönemlerde A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan acı haber geldi.

Mircea Lucescu hayatını kaybetti! Rumen teknik direktörden acı haber geldi

Futbol dünyası, Türkiye'de A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırmış 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesiyle önemli bir ismi kaybetti.
Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Lucescu, Galatasaray ile UEFA Süper Kupası'nı kazandı ve 15. şampiyonlukta pay sahibi oldu.
Beşiktaş ile 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Shakhtar Donetsk ile 8 lig şampiyonluğu ve 2009 UEFA Kupası'nı kazandı.
Türkiye A Milli Takımı'nın başında 17 maça çıktı.
Son olarak Romanya Milli Takımı'nın başında EURO 2024 sonrası görev aldı.
Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yapılan açıklamada Rumen antrenörün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerinin önemli kısmını Dinamo Bükreş'te geçiren Lucescu, antrenörlük macerasına ise Cornivul'da başladı. Sonrasında Romanya Milli Takımı'nın başına geçen Lucescu, sırasıyla Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş ve Inter'de görev aldıktan sonra ülkemizde Galatasaray'ın başına geçti.

Sarı-kırmızılı ekip UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid'i devirerek alırken takımın başında olan Lucescu, 15. şampiyonlukta da pay sahibiydi.

Galatasaray macerasının ardından Beşiktaş'la anlaşan Lucescu, siyah-beyazlı camiaya 100. yılında Süper Lig şampiyonluğunu getirdi. Sonrasında ise uzun yıllar başın kalacağı Shakhtar'ın başına geçti.

Ukrayna ekibiyle 8 lig şampiyonluğunun yanında 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Lucescu, kısa Zenit serüveninden sonra A Milli Takım'ın başına geçti. Ay-yıldızlıların başında 17 maça çıkan Lucescu'nun yolu sonrasında yeniden Ukrayna'ya, bu sefer Dinamo Kiev ile düştü.

Lucescu, Ukrayna'da başkent ekibiyle 1 lig zaferi yaşadı ve EURO 2024 sonrasında Romanya Milli Takımı'nın başına geçti. Lucescu, ülkesini Dünya Kupası play-off elemelerine taşımayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcı, Romanya'nın Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takımımıza 1-0 mağlup olduğu maçta takımın başında yer almıştı.

Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde 37 kupa ile futbol tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Göztepe kadrosu belli oldu! Maç öncesi Cimbom'a müjdeli haber
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine damga vurmuştu... Sözleşmesi uzatılacak mı? Ersin Destanoğlu için karar verildi
Galatasaray'da Wilfried Singo alarmı! İtalyan devi devreye girdi: Yıldız savunmacı mercek altında
