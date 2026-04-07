Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'ın Göztepe kadrosu belli oldu! Maç öncesi Cimbom'a müjdeli haber

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Maç için İzmir'e hareket eden sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli olurken son antrenmanda takımla birlikte çalışan Gabriel Sara da kafileye dahil edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 18:02

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin zirvesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında nefes kesen bir şampiyonluk yarışı verilirken gözler yarın akşam Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak 27. hafta erteleme maçına çevrilmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Ligdeki son maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ve maç eksiğiyle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek son 6 haftaya 4 puanlık avantajla girmek istiyor.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Yarın saat 20.00'de İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından İzmir'e hareket etti.

Cimbom'un, Göztepe müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaptı. Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Sara ise takımla birlikte çalışmalara başladı ve maç kadrosuna dahil edildi. Abdülkerim Bardakcı ise kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti.

Galatasaray'ın, Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina."

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.