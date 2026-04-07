Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin zirvesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında nefes kesen bir şampiyonluk yarışı verilirken gözler yarın akşam Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak 27. hafta erteleme maçına çevrilmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'ın Göztepe kadrosu belli oldu! Maç öncesi Cimbom'a müjdeli haber Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı erteleme maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray, ligde 1 puan farkla lider durumda ve Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılarak avantajını artırmak istiyor. Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı ve kadroya dahil edildi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde koşu çalışmaları yaptı. Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı da takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti. Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina.

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ve maç eksiğiyle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek son 6 haftaya 4 puanlık avantajla girmek istiyor.

Yarın saat 20.00'de İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından İzmir'e hareket etti.

Cimbom'un, Göztepe müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaptı. Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Sara ise takımla birlikte çalışmalara başladı ve maç kadrosuna dahil edildi. Abdülkerim Bardakcı ise kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti.

