Galatasaray'da Wilfried Singo alarmı! İtalyan devi devreye girdi: Yıldız savunmacı mercek altında

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı Wilfried Singo, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. İtalyan basını, başarılı oyuncu için sürpriz bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...

Galatasaray formasıyla hem ligde hem de Avrupa arenasında fizik gücü ve atletizmiyle fark oluşturan Wilfried Singo, transfer piyasasının aranılan isimlerinden biri haline geldi. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan ve sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Fildişili oyuncu için şimdiden birçok kulübün takipte olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın fizik gücü ve atletizmiyle öne çıkan oyuncusu Wilfried Singo, gösterdiği performansla transfer piyasasının aranılan isimlerinden biri haline geldi ve İtalyan devi Napoli'nin dikkatini çekti.
Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla ligde ve Avrupa'da fizik gücü ve atletizmiyle fark yaratıyor.
Fildişili oyuncu, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu ve sahadaki dinamizmiyle dikkat çekiyor.
İtalya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Il Mattino'da yer alan habere göre, Serie A devi Napoli oyuncuyu takibe aldı.
Napoli, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında orta saha kurgusunu güçlendirmek istiyor ve Singo'yu listesinin üst sıralarına ekledi.
26 yaşındaki Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
NAPOLİ TAKİBE ALDI

İtalya’nın önde gelen basın kuruluşlarından Il Mattino'da yer alan habere göre; Serie A devi Napoli, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında rotayı İstanbul'a kırdı.

Orta saha kurgusunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, Singo’yu listesinin üst sıralarına eklediği ve oyuncunun gelişimini yakından izlediği belirtildi.

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla kritik görevler üstlenen 26 yaşındaki oyuncu, sergilediği istatistiklerle de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 23 resmi maçta görev alan Singo, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayarak skorer kimliğini de ön plana çıkardı.

