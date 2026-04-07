Galatasaray'da Wilfried Singo alarmı! İtalyan devi devreye girdi: Yıldız savunmacı mercek altında

Galatasaray formasıyla hem ligde hem de Avrupa arenasında fizik gücü ve atletizmiyle fark oluşturan Wilfried Singo, transfer piyasasının aranılan isimlerinden biri haline geldi. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan ve sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Fildişili oyuncu için şimdiden birçok kulübün takipte olduğu öğrenildi.
İtalya’nın önde gelen basın kuruluşlarından Il Mattino'da yer alan habere göre; Serie A devi Napoli, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında rotayı İstanbul'a kırdı.
Orta saha kurgusunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, Singo’yu listesinin üst sıralarına eklediği ve oyuncunun gelişimini yakından izlediği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla kritik görevler üstlenen 26 yaşındaki oyuncu, sergilediği istatistiklerle de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 23 resmi maçta görev alan Singo, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayarak skorer kimliğini de ön plana çıkardı.