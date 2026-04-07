Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Wilfred Ndidi’nin durumu belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ndidi'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı orta saha oyuncusu karşılaşmanın 86. dakikasında yaşadığı hafif bir sakatlık nedeniyle yerini Salih Uçan'a bırakmıştı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Wilfred Ndidi’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.
Ndidi maçın 52. dakikasında Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Ndidi, bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.