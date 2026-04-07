Derbi yarası kapanmadan bir şok daha! Dünya devleri Beşiktaş'ın istediği yıldıza çöktü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+11. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-0 yenilen Beşiktaş’a yine kötü haber geldi. Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta transfer listesi oluşturuluyor. Ancak derbi mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarında flaş detay ortaya çıktı.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Siyah-beyazlılar Raphael Guerreiro için devreye girdi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için dev kulüpler devreye girdi.
Bayern Münih sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla Juventus ve Benfica'nın yakından ilgilendiği, transfer yarışında en ciddi adayların bu iki kulüp olduğu ifade edildi.
Bu sezon Bavyera ekibiyle 24 maça çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Guerreiro'nun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
|Sezon
|Lig
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Notlar
|2025-26 (Güncel)
|Bundesliga
|14
|3
|2
|Rotasyon oyuncusu, sınırlı sürede skora katkı
|2025-26 (Güncel)
|Şampiyonlar Ligi
|7
|1
|0
|Sınırlı sürede skora katkı
|2025-26 (Güncel)
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|4
|0
|0
|Görev aldı
|2024-25
|Bundesliga
|23
|4
|2
|En istikrarlı dönem, skora önemli katkı
|2024-25
|Şampiyonlar Ligi
|9
|0
|0
|Savunmadaki yerini sağlamlaştırdı
|2023-24
|Bundesliga
|20
|3
|0
|İlk sezon, skora katkı
|2023-24
|Şampiyonlar Ligi
|0
|0
|2
|Hücumda etkili