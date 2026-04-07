Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+11. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-0 yenilen Beşiktaş’a yine kötü haber geldi. Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta transfer listesi oluşturuluyor. Ancak derbi mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarında flaş detay ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Derbi yarası kapanmadan bir şok daha! Dünya devleri Beşiktaş'ın istediği yıldıza çöktü Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bayern Münih'in 32 yaşındaki Portekizli oyuncusu Raphael Guerreiro için Juventus ve Benfica devrede. Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılacağını duyurdu. Beşiktaş, Guerreiro için devreye girdi. Juventus ve Benfica, Guerreiro transferinde en ciddi adaylar. Guerreiro, bu sezon Bayern Münih ile 24 maça çıktı, 4 gol ve 3 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Siyah-beyazlılar Raphael Guerreiro için devreye girdi.

DEV KULÜPLER DEVREDE

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için dev kulüpler devreye girdi.

EN CİDDİ ADAYLAR

Bayern Münih sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla Juventus ve Benfica'nın yakından ilgilendiği, transfer yarışında en ciddi adayların bu iki kulüp olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bavyera ekibiyle 24 maça çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Guerreiro'nun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sezon Lig Maç Sayısı Gol Asist Notlar 2025-26 (Güncel) Bundesliga 14 3 2 Rotasyon oyuncusu, sınırlı sürede skora katkı 2025-26 (Güncel) Şampiyonlar Ligi 7 1 0 Sınırlı sürede skora katkı 2025-26 (Güncel) FIFA Kulüpler Dünya Kupası 4 0 0 Görev aldı 2024-25 Bundesliga 23 4 2 En istikrarlı dönem, skora önemli katkı 2024-25 Şampiyonlar Ligi 9 0 0 Savunmadaki yerini sağlamlaştırdı 2023-24 Bundesliga 20 3 0 İlk sezon, skora katkı 2023-24 Şampiyonlar Ligi 0 0 2 Hücumda etkili



