TÜMÜTümü
Derbi yarası kapanmadan bir şok daha! Dünya devleri Beşiktaş'ın istediği yıldıza çöktü

Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinde tartışmalı hakem kararıyla mağlubiyet alan Beşiktaş'a bir kötü haber de transfer çalışmalarından geldi. Siyah-beyazlıların ilgilendiği Bayern Münih oyuncusunun peşine dünya devleri düştü.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:31

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+11. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-0 yenilen Beşiktaş’a yine kötü haber geldi. Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta transfer listesi oluşturuluyor. Ancak derbi mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarında flaş detay ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bayern Münih'in 32 yaşındaki Portekizli oyuncusu Raphael Guerreiro için Juventus ve Benfica devrede.
Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılacağını duyurdu.
Beşiktaş, Guerreiro için devreye girdi.
Juventus ve Benfica, Guerreiro transferinde en ciddi adaylar.
Guerreiro, bu sezon Bayern Münih ile 24 maça çıktı, 4 gol ve 3 asist yaptı.
Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi , 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Siyah-beyazlılar Raphael Guerreiro için devreye girdi.

DEV KULÜPLER DEVREDE

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için dev kulüpler devreye girdi.

EN CİDDİ ADAYLAR

Bayern Münih sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla ve 'nın yakından ilgilendiği, transfer yarışında en ciddi adayların bu iki kulüp olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bavyera ekibiyle 24 maça çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Guerreiro'nun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

SezonLigMaç SayısıGolAsistNotlar
2025-26 (Güncel)Bundesliga1432Rotasyon oyuncusu, sınırlı sürede skora katkı
2025-26 (Güncel)Şampiyonlar Ligi710Sınırlı sürede skora katkı
2025-26 (Güncel)FIFA Kulüpler Dünya Kupası400Görev aldı
2024-25Bundesliga2342En istikrarlı dönem, skora önemli katkı
2024-25Şampiyonlar Ligi900Savunmadaki yerini sağlamlaştırdı
2023-24Bundesliga2030İlk sezon, skora katkı
2023-24Şampiyonlar Ligi002Hücumda etkili


