Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

CANLI! Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama kura çekimi canlı izle

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Bakanlık bünyesinde 2026 yılında İlk Defa ve Yeniden Atama kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına göre herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, kura sonuçlarının ilan tarihleri dikkate alınarak bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuru yapamayacak. Kadrolara yerleştirilen adayların güvenlik ve arşiv soruşturmasının ardından atamaları gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar atamaya esas evraklarını 30 Nisan tarihine kadar teslim edecek. Peki Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2026 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayını ve sonuçlara ilişkin son durum…

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:00

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için nefesler tutuldu. Kamu kurumlarındaki ihtiyaçlara göre uzman tabip, tabip, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. İlk defa ve yeniden atamaları için başvurular 25 Mart tarihine kadar tamamlandı. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları tebligat yerine, üzerinden ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından atamalarda farklı illere 2 bin 434 kadroya atama gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada başvuruları ret edilenlerin itirazlarının değerlendirildiği ifade edilerek sonuçların Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden duyurulduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı atama canlı yayını, Bilkent Yerleşkesinde canlı yayında noter huzurunda yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları canlı yayını…

Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa ve yeniden atama kura sonuçlarını 15 Nisan 2026'da noter huzurunda canlı yayınla duyurdu.
Atama sonuçları EKİP üzerinden ilan edilecek.
Bakanlık tarafından 2 bin 434 kadroya atama yapılacak.
Yerleştirilen adaylardan 30 Nisan 2026 saat 18.00'a kadar atamaya esas belgeler talep edilecek.
Atamalar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi duyurusu yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin 15 Nisan saat 11.30’da Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi Bakanlığın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan atama kurasını canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Bakanlık tarafından atama sonuçlarının ilan edileceği resmi tarih henüz duyurulmadı. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi sona erdikten sonra isim listelerinin kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN ATAMA BELGELERİ TALEP EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolara yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için belirtilen belgeleri teslim edecek. Yerleştirmeleri yapılan adaylarda, adli sicil durumunu beyan eden belge, askerlikle ilişkilerini olmadığına dair durum beyanı, sağlık raporu, vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ve diğer belgeler talep edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 30 Nisan saat 18.00 tarihine kadar atamaya esas evrakların teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleştirilen adaylar atamaya esas belgelerini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleştirilen adaylar ise belgelerini atandıkları kurumlara teslim edecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşenlerin atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

2026 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

EKİP üzerinden başvuruların alınması: 16-26 Mart 2026

Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi:8 Nisan 2026

Başvuruları ret olanların itirazlarının alınması 8-9 Nisan 2026

İtiraz sonuçlarının duyurulması: 14 Nisan 2026

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi 15 Nisan 2026

Atamaya esas evrakların teslim edilmesi: 30 Nisan Perşembe saat 18.00’a kadar

