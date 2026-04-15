Edirne'de ilginç kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde İ.M. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile E.G. idaresindeki 22 NK 700 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebeple cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; çarpışmanın etkisiyle her iki sürücünün de motosikletlerinden fırlayarak sert bir şekilde asfalta savrulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yola savrulan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan sürücülerden İ.M., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazanın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Özetle