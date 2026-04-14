Motosikletle metrelerce sürüklendi! Kazayı burnu kanamadan atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Serhat Muğuç, motosikletiyle yol alırken, yaya geçidine geldiği sırada yayaların yola çıkmasıyla aniden fren yaptı. Ani frenin etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilerek asfalt üzerinde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin yardıma koştuğu Muğuç kask ve koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Özetle