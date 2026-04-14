Kurye kılığıyla girip rehin aldılar, Özel Harekat bastı! İşte nefes kesen operasyon

Bursa merkezli İstanbul ve Çorum'da iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. Kurşunlama ve silahlı gasp olaylarına karışan çeteye yönelik baskın anları ise nefes kesti. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilk ayağında, Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemi mercek altına alındı. Yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda 9 şüphelinin birlikte hareket ettiği tespit edildi. İkinci olayda ise şüphelilerin kurye kılığına girerek bir iş insanının kapısını çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte silah zoruyla içeri girerek şahsı alıkoydukları ortaya çıktı.

