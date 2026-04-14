Otomobille çarpıştı, metrelerce havaya uçtu! Çanakkale'deki acı kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Yolda seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki otomobil, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen B. A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.