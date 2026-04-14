Otomobille çarpıştı, metrelerce havaya uçtu! Çanakkale'deki acı kaza kamerada

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Yolda seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki otomobil, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen B. A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

