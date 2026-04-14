Önce beğenip sonra numaralarına baktılar! 50 bin TL'lik ayakkabıları böyle çaldılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan prefabrik uzun çarşıda meydana gelen hırsızlıkta; gece saatlerinde çarşıya giren elektrikli motosikletli 5 kişi, bir iş yerini hedef aldı. Motosikleti Taş'ın iş yerine yanaştıran 5 kişiden 2'si mavi çadırı kaldırarak altındaki ayakkabıları çaldı. Toplam değeri yaklaşık 50 bin TL olan ayakkabıların numaralarına bakarak çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özetle