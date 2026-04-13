Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'i ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı paylaşımda kamu görevlileri ve emeklilerin bekleyen sorunları ve 20 başlıkta kamu personel sistemi reformu önerilerini ele aldıklarını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kamu çalışanları için 20 başlık masada: Bakan Işıkhan Memur-Sen'i ziyaret etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'i ziyaret ederek kamu görevlileri ve emeklilerin sorunları ile 20 başlıkta kamu personel sistemi reformu önerilerini ele aldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyarette kamu görevlileri ve emeklilerinin acil çözüm bekleyen sorunlarını ve sendikal beklentileri aktardıklarını belirtti. Görüşmede 4688 sayılı Kanun'da değişiklik ihtiyacı, 2026 Mart KPDK'sı için tarih ve yol haritasının belirlenmesi ile nisan ayı içinde KPDK'nın toplanması talepleri gündeme geldi. Toplu sözleşmede yer alan ve uygulanmasında tereddüt yaşanan hükümlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kamu görevlilerinin ilave 1. derece ve dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, seyyanen zam uygulaması, emeklilere ek ödeme yansıtılması, vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesi, disiplin affı gibi talepler iletildi. Mühendislik Meslek Kanunu, akademik zam, YHS personelinin GİH'e geçirilmesi ve kariyer uzmanlarının durumu gibi konular da dahil olmak üzere 10 konu ve 20 başlıkta kamu personel sistemi reformu önerisi sunuldu.

"20 BAŞLIKTA PERSONEL SİSTEMİ REFORMU ÖNERİMİZİ GÜNDEME GETİRDİK"

Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı Konfederasyonumuzda ağırladık. Ziyaretleri vesilesiyle Vedat Işıkhan ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin sahadaki gerçek gündemini, acil çözüm bekleyen sorunlarını ve çalışma hayatına dair sendikal beklentilerimizi aktardık. Öncelikli olarak 4688 sayılı Kanun’da değişiklik ihtiyacını görüştük. Gündem yoğunluğundan ötelenmek durumunda kalınan 2026 Mart KPDK’sı için tarih ve yol haritasının belirlenmesini ve KPDK'nın nisan içinde toplanmasını istedik. Toplu sözleşmede hüküm altına alınan ve aksaklıklar yaşanan başta koruyucu giyim kazanımımız olmak üzere uygulamasında tereddüt yaşanan ve Bakanlığa ilettiğimiz hükümlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede ayrıca kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen taleplerine yönelik olarak ilave 1. derece ve dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, seyyanen zam uygulaması, ilave ek ödemenin kamu görevlisi emeklilerimize de yansıtılması, vergi dilimlerindeki adaletsizliğin kalıcı olarak giderilmesi, disiplin affı, Mühendislik Meslek Kanunu, akademik zam ve YHS personelinin GİH'e geçirilmesi, kariyer uzmanlarının durumu hususları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin mevcut durumu da içeren 10 konu ve 20 başlıkta kamu personel sistemi reformu önerimizi gündeme getirdik" dedi.