Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

Orta Doğu'daki savaş ve ABD-İsrail-İran arasındaki geçici ateşkes kararı petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Cumartesi günü 4,13 TL zamlanan motorine bu kez indirim geldi. Salı gününden itibaren 4,35 TL'lik indirim tabelaya yansıdı. İşte 14 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Ateşkes ve müzakere etkisiyle petrol fiyatlarının gerilediği dönemde alınan motorine indirim kararı pompaya yansıdı.
Salı gece yarısından itibaren motorine 4,35 TL indirim geldi.
İndirimin ardından motorin fiyatı İstanbul ve Ankara'da 72 TL, Ankara ve İzmir'de ise 73 TL seviyelerine geriledi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirim sonrası 14 Nisan 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında oluşan güncel tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.65 TL/LT
Motorin: 72.26 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.51 TL/LT
Motorin: 72.12 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.62 TL/LT
Motorin: 73.38 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 63.90 TL/LT
Motorin: 73.66 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT