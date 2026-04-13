Petrol dünyaya kontak kapattıracak! Akaryakıtta durdurulamayan yükseliş: İşte ulaşım maliyetlerinden etkilenen ülkeler

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, bazı ülkelerde bireysel araç kullanım maliyetlerini rekor seviyeye taşıdı. Araç kullanım maliyeti haricinde ulaşımda genel zamlar ihracat-ithalatı ve seyahatleri olumsuz etkiledi. Ulaşım maliyetlerinden en çok etkilenen ülkeler merak edildi.
Orta Doğu’yu rahatlatacak geçici ateşkes sürecinde ABD'nin İran limanlarını abluka altına alacağı kararı petrol fiyatlarını yeniden 105 dolarına dayandırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ve benzini vururken ulaşım maliyetlerini de dünya genelinde dramatik şekilde arttırdı.
Geçici bir ateşkes sürecine girilmesiyle fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşansa da maliyetler savaş öncesi seviyelerin yüzde 40 üstünde. Ulaşım maliyetlerinden en çok etkilenen ülkeler belli oldu.
Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore
Orta Doğu petrol ve LNG ihracatının yaklaşık %75'ini oluşturan bölgede temel sorun olarak yaklaşık 15 milyon varillik bir kesinti yaşandığı öne sürüldü. Küresel benzin fiyatları ortalaması litre başına 1.48 USD seviyelerine çıktı.
ABD
ABD'de benzin fiyatları galon başına 4 doları aşarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı fiyatları 2 katına çıkarak 4,57 dolara dayandı. Deniz yolu taşımacılığı sektörü de petrol fiyatları sebebiyle isyan bayrağını çekti.
İspanya
İspanya'da karayolu taşımacılık sektörü savaşın ilk 10 gününde 100 milyon eurodan fazla ek maliyeti üstlenmek zorunda kaldı.
Türkiye’deki durum
13 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'deki pompa fiyatları motorin: 77,69 TL (Savaş sırasında 85 TL'yi aşmıştı), benzin: 63,61 TL (Savaş sırasında 70 TL'yi aşmıştı). Yükselen akaryakıt fiyatları ulaşım ve lojistik maliyetlerini de doğrudan etkiledi.
Almanya en çok etkilenen ülkelerden oldu:
Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Mart 2026 dönemine ilişkin ulaşım maliyetleri ve Motorlu Araç Sahipleri Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, sürücülerin harcamalarını temel alan Motorlu Araç Sahipleri Fiyat Endeksi, Mart 2026’da yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdi.
Ulaşım maliyetlerindeki artışın, aynı dönemde yüzde 2,7 olarak gerçekleşen genel tüketici enflasyonunun oldukça üzerinde seyretti.
Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasalarına etkisi akaryakıt pompalarına doğrudan yansıdı. Mart ayında toplam yakıt maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken dizel yüzde 29,7, süper benzin yüzde 17,3 ve LPG yüzde 1,1 zamlandı. Dizel fiyatları litre başına yaklaşık 70 sent artış gösterdi.
Maliyet artışları sadece özel araç sahipleriyle sınırlı kalmadı. Mart ayında toplu taşıma ücretleri de geçen yıla göre yüzde 6,2 yükseldi.
Bu artışın temel nedeni olarak, Ocak 2026’da “Deutschlandticket” (Almanya Bileti) fiyatlarına yapılan zam gösterildi. Aynı dönemde bölgesel tren seferlerinin fiyatı yüzde 5,3 artarken şehirler arası tren yolculuklarında fiyat artışı yüzde 1,4 seviyesinde kaldı.