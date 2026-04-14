UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadele bu akşam Anfield’da oynanacak. Liverpool PSG maçı hangi kanalda belli oldu. İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadele 14 Nisan 2026 Salı akşamı saat 22.00'de Anfield'da oynanacak. Liverpool - PSG nerede izlenir? Karşılaşma, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta PSG, Liverpool'u 2-0 mağlup etmişti. Maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani görev yapacak. İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaştı; PSG 4, Liverpool ise 3 galibiyet aldı. Liverpool PSG maçı hangi kanalda? Liverpool maç başına ortalama 2,19 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. PSG ise maç başına 2,77 gol atıp 1,31 gol yedi.

Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İngiltere’deki Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadelede, ilk maçta elde edilen 2-0’lık skorun ardından PSG avantajlı şekilde sahaya çıkacak. Liverpool ise taraftar desteğiyle birlikte farklı bir galibiyet alarak turu geçmenin yollarını arayacak.

Karşılaşma 14 Nisan 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani görev yapacak. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında yarı finale yükselecek takım bu maçın ardından netleşecek. Mücadele canlı olarak ekranlara gelecek.

LİVERPOOL - PSG MAÇ KADROSU

Liverpool - PSG maç kadrosu ilk 11 belli oldu:

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

LİVERPOOL PSG HANGİ KANALDA?

Liverpool ile PSG arasında oynanacak mücadele Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcılar, internet bağlantısı aracılığıyla platforma erişim sağlayarak yayını takip edebilecek.

Tabii platformuna erişim için resmi internet sitesi veya mobil uygulama kullanılabiliyor. Üyelik işlemleri ücretsiz şekilde tamamlanırken, kullanıcılar “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara ulaşabiliyor. Yayın, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

LİVERPOOL - PSG İSTATİSTİKLERİ

İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda PSG 4 galibiyet alırken Liverpool 3 galibiyet elde etti ve iki ekip arasında beraberlik yaşanmadı. Gol sayılarında ise PSG’nin 7-5’lik üstünlüğü bulunuyor. İlk maçta alınan 2-0’lık sonuç, Fransız ekibini rövanş öncesinde öne taşıdı.

Bu sezonki performanslara bakıldığında Liverpool maç başına 2,19 gol atarken kalesinde ortalama 1 gol gördü. PSG ise maç başına 2,77 gol kaydederken 1,31 gol yedi. Topa sahip olma oranlarında PSG yüzde 64 ile daha yüksek bir ortalama yakalarken, Liverpool’un oranı yüzde 50,91 seviyesinde yer aldı.

Bunun yanı sıra farklı ülkelerde çeşitli yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyor. Almanya’da Sky Go, Fransa’da Canal+ Foot ve Belçika’da Play Sports 3 gibi kanallar üzerinden karşılaşma yayınlanıyor. İzleyiciler bulundukları bölgeye göre alternatif yayınları tercih edebiliyor.

Liverpool PSG maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: Sky Go

Andorra: M+ Liga de Campeones 2

Arjantin: ViX

Belçika: Play Sports 3

Fransa: Canal+ Foot

Meksika: ESPN 2 Norte

Rusya: Okko Sport