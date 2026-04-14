Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

Liverpool PSG canlı yayın hangi kanalda belli oldu. Liverpool - PSG maç kadrosu açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu çeyrek final rövanşında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İlk maçı Parc des Princes’te 2-0 kazanan PSG, rövanş öncesi avantajlı konumda bulunurken, Anfield’da oynanacak mücadelede Liverpool tur için sahaya çıkıyor. İngiltere’de oynanacak karşılaşma, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yarı finale yükselen takımı belirleyecek. Futbolseverler mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Liverpool - PSG nerede izlenir? İşte Liverpool PSG canlı maç yayın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 21:12

UEFA ’nde heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadele bu akşam Anfield’da oynanacak. Liverpool PSG maçı hangi kanalda belli oldu. İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadele 14 Nisan 2026 Salı akşamı saat 22.00'de Anfield'da oynanacak.
Liverpool - PSG nerede izlenir? Karşılaşma, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Liverpool PSG canlı izle! İlk maçta PSG, Liverpool'u 2-0 mağlup etmişti.
Liverpool PSG canlı izle kaçak, canlı link yasal değildir. Maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani görev yapacak.
Liverpool PSG canlı maç izle, linki gibi siteler cihazınıza zarar verebilir. İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaştı; PSG 4, Liverpool ise 3 galibiyet aldı.
Liverpool PSG maçı hangi kanalda? Liverpool maç başına ortalama 2,19 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. PSG ise maç başına 2,77 gol atıp 1,31 gol yedi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

LİVERPOOL PSG CANLI İZLE

Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İngiltere’deki Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadelede, ilk maçta elde edilen 2-0’lık skorun ardından PSG avantajlı şekilde sahaya çıkacak. Liverpool ise taraftar desteğiyle birlikte farklı bir galibiyet alarak turu geçmenin yollarını arayacak.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

Karşılaşma 14 Nisan 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani görev yapacak. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında yarı finale yükselecek takım bu maçın ardından netleşecek. Mücadele canlı olarak ekranlara gelecek.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

LİVERPOOL - PSG MAÇ KADROSU

Liverpool - PSG maç kadrosu ilk 11 belli oldu:

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

LİVERPOOL PSG HANGİ KANALDA?

Liverpool ile PSG arasında oynanacak mücadele platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcılar, internet bağlantısı aracılığıyla platforma erişim sağlayarak yayını takip edebilecek.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

Tabii platformuna erişim için resmi internet sitesi veya mobil uygulama kullanılabiliyor. Üyelik işlemleri ücretsiz şekilde tamamlanırken, kullanıcılar “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara ulaşabiliyor. Yayın, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

LİVERPOOL - PSG İSTATİSTİKLERİ

İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda PSG 4 galibiyet alırken Liverpool 3 galibiyet elde etti ve iki ekip arasında beraberlik yaşanmadı. Gol sayılarında ise PSG’nin 7-5’lik üstünlüğü bulunuyor. İlk maçta alınan 2-0’lık sonuç, Fransız ekibini rövanş öncesinde öne taşıdı.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

Bu sezonki performanslara bakıldığında Liverpool maç başına 2,19 gol atarken kalesinde ortalama 1 gol gördü. PSG ise maç başına 2,77 gol kaydederken 1,31 gol yedi. Topa sahip olma oranlarında PSG yüzde 64 ile daha yüksek bir ortalama yakalarken, Liverpool’un oranı yüzde 50,91 seviyesinde yer aldı.

Liverpool PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Liverpool PSG maç kadrosu açıklandı

LİVERPOOL - PSG NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Tabii platformu üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor. Platform, internet tabanlı yayın yaptığı için kullanıcıların aktif bir bağlantıya sahip olması gerekiyor. Mobil uygulama veya web sitesi üzerinden giriş yapan kullanıcılar maçı takip edebiliyor.

Bunun yanı sıra farklı ülkelerde çeşitli yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyor. Almanya’da Sky Go, Fransa’da Canal+ Foot ve Belçika’da Play Sports 3 gibi kanallar üzerinden karşılaşma yayınlanıyor. İzleyiciler bulundukları bölgeye göre alternatif yayınları tercih edebiliyor.

Liverpool PSG maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: Sky Go

Andorra: M+ Liga de Campeones 2

Arjantin: ViX

Belçika: Play Sports 3

Fransa: Canal+ Foot

Meksika: ESPN 2 Norte

Rusya: Okko Sport

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#çeyrek final
#Tabii Spor
#Liverpool Psg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.