NOW TV’nin sevilen dizisi Kıskanmak yeni bölümünün akıbeti merak konusu oldu. Kanal yönetiminin aldığı karara göre yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, dizinin kaldığı yerden nasıl devam edeceğini şimdiden merakla bekliyor. Peki, Kıskanmak bu akşam yayınlanacak mı? Kıskanmak yeni bölüm ne zaman? Kıskanmak 29. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kıskanmak dizisi bu akşam var mı yok mu? Kıskanmak yeni bölüm ne zaman? NOW TV'nin sevilen dizisi Kıskanmak'ın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı ve ileriki haftalarda ekranlara döneceği belirtildi. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümün reklam yetersizliği nedeniyle ekrana gelmeyeceği bildirildi. Dizinin 29. bölümünün 21 Nisan 2026 Salı günü yayınlanmasının tahmin edildiği ancak resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği belirtildi.

KISKANMAK BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

NOW kanalında yayınlanan Kıskanmak dizisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Her Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Kıskanmak dizisi, kanal yönetiminin aldığı kararla bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü yeterli reklam toplanamadığı için bu akşam ekrana gelmeyecek. İzleyiciler dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Gelecek hafta dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yapım şirketi ve kanal yönetimi Kıskanmak dizisinin 29. Bölümü ne zaman yayınlanacağına dair detayları ilerleyen haftalarda belli olacak.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Özgü Namal’ın başrollerinde oynadığı Kıskanmak dizisi Salı akşamları izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Son bölümüyle seyircisini merakta bırakan Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kıskanmak dizisi 21 Nisan 2026 Salı günü saat 20:00’da Now kanalında ekrana geleceği tahmin ediliyor.

KISKANMAK 29. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın akışında yaşanan değişiklikler nedeniyle son haftalarda ekrana ara veren dizinin 29. bölümünün ne zaman yayınlanacağı gündemdeki yerini koruyor.

Edinilen bilgilere göre Kıskanmak dizisinin 29. bölümünün 21 Nisan 2026 Salı günü izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor. Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de kulislerde konuşulan bu tarih, dizinin sıkı takipçileri tarafından yakından izleniyor. Dizinin yayın günü ve saatinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ise kanalın güncel yayın akışıyla netlik kazanacak.

KISKANMAK 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mükerrem’in Kızılbağların himayesine girmesi, Nalan’ı kontrolden çıkarır. Kızılbağ ve Paşazade aileleri arasında amansız bir savaşın fitili ateşlenir. Nur’un, Seniha’nın sevdiklerini hedef alması, Seniha ve Halit’i aynı cephede birleştirir. Cihan’ın içini kemiren kıskançlığı, onu Nüzhet’le sert bir yüzleşmeye sürükler.