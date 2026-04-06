Başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun rol aldığı Kıskanmak dizisi, izleyici tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Yayınlandığı günden beri ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olan Kıskanmak, flaş bir oyuncu ayrılığı ile gündem oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Şaziye, ekranlara veda ediyor. Peki Kıskanmak Şaziye diziye veda mı ediyor? İpek Tuzcuoğlu Kıskanmak dizisinden ayrılacak mı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Kıskanmak Şaziye diziye veda mı ediyor? İpek Tuzcuoğlu Kıskanmak dizisinden ayrılacak mı? Başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, rol aldığı Kıskanmak dizisinden hikayesi bittiği için ayrılıyor. İpek Tuzcuoğlu, Kıskanmak dizisinde Şaziye karakterine hayat veriyordu. Oyuncu, gelecek hafta yayınlanacak bölümle ekranlara veda edecek. Dizinin yeni bölümünde Nüzhet'in Mükerrem'in elinden oğlunu alacağı sahneler yer alacak. Halit'in bıçaklanması Kızılbağ Ailesi'ni İstanbul'a sürükleyecek. Mükerrem, oğluna kavuşmak için Seniha'dan yardım isteyecek.

KISKANMAK ŞAZİYE DİZİYE VEDA MI EDİYOR?

NOW TV’nin sevilen yapımlarından biri olan Kıskanmak, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her bölüm heyecanı bir an olsun azaltmayan Kıskanmak, flaş bir oyuncu ayrılığı ile gündeme geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 7 Nisan 2026 Salı akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan Kıskanmak dizisinde flaş bir ayrılık meydana geliyor. Dizinin yayınlandığı günden beri oyuncu kadrosunda bulunan ve Şaziye karakteriyle ekranlara gelen İpek Tuzcuoğlu, Kıskanmak dizisine veda edecek.

İPEK TUZCUOĞLU KISKANMAK DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Senaristliğini Nadim Güç’ün yaptığı Kıskanmak dizisinde yakın bir zamanda sevilen bir karakter ekranlara veda edecek. Dizinin yayınlandığı günden beri oyuncu kadrosunda bulunan İpek Tuzcuoğlu, Kıskanmak’tan ayrılacak.

Senaryo da hikayesi biten İpek Tuzcuoğlu, gelecek hafta yayınlanacak olan bölümle ekranlara veda edecek. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde, Nüzhet’in Mükerrem’in elinden oğlunu alacağı sahneler ekranlara damga vuracak.

Özellikle de Halit’in bıçaklanması Kızılbağ Ailesini tekrardan İstanbul’da sürükleyecek. Mükerrem’in oğluna kavuşmak için Seniha’dan yardım istemesi dikkat çekecek. Seniha, Mükerrem’in oğluna, ulaştırmak için elinden geleni yapacak. Mükerrem için elinden geleni yapacak olan Seniha, ayrıca Halit’i de kurtarmak için planları olacak.

Mükerrem’in Seniha’da yardım istemesi tabi ki de iki aileyi karşı karşıya getirecek. Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak. Özellikle de son bölümleriyle oldukça dikkat çeken Kıskanmak dizisi, sevilerek takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.