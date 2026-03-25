Kıskanmak 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Nüzhet ve Mükerrem arasındaki gerilim dikkat çekiyor

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisinin 28. bölüm fragmanı paylaşıldı. Fragmanda dikkat çeken çarpıcı gelişmeler, yeni bölüm öncesinde heyecanı en üst seviyeye çıkardı. Özellikle karakterler arasındaki güç mücadelesi ve sert yüzleşmeler, izleyiciyi ekran başına çekmeye hazırlanıyor.

KISKANMAK 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kıskanmak dizisinin merakla beklenen 28. Bölümü 31 Mart 2026 Salı günü yayınlanacak.

KISKANMAK 28. BÖLÜM FRAGMANI DENGELERİ ALT ÜST ETTİ

28. bölüm fragmanı, dizide tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini gözler önüne serdi. Karakterler arasındaki hesaplaşmaların giderek sertleştiği öne çıkarken, yeni bölümde dengelerin tamamen değişebileceğine dair güçlü ipuçları verildi.

MÜKERREM’İN KONAKTAN KOVULMASI BÜYÜK BİR KIRILMAYA NEDEN OLDU

Fragmanda öne çıkan sahnelerden biri, Nüzhet’in Mükerrem’e karşı attığı sert adım oldu. Nüzhet, bebeği zorla alarak Mükerrem’i konaktan uzaklaştırdı. Bu hamle, hikâyede büyük bir kırılmanın yaşanacağının en güçlü işareti olarak değerlendirildi.

NALAN'IN ANNELİK YAPMA İSTEĞİ YENİ ÇATIŞMALARIN HABERCİSİ

Nalan’ın Aziz’e annelik yapma isteğini dile getirmesi, dizide yeni bir çatışma hattı oluşturdu. Bu gelişme, özellikle Mükerrem cephesinde güçlü bir tepkiye yol açacak gibi görünüyor.

Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Mükerrem ve Seniha’nın ittifak kurması oldu. Mükerrem’in oğlu için Halit’ten yardım istemesi, olayların daha da karmaşık bir hâl alacağının sinyalini verdi.

KISKANMAK DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Kıskanmak, NOW TV ekranlarının ardından dijital platformlarda da izlenebiliyor. Fragman ve özetler, NOW TV’nin resmi sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER BEKLENİYOR?

Yeni bölümde aile içi güç savaşlarının daha da derinleşmesi bekleniyor. Özellikle Nüzhet ve Mükerrem arasındaki gerilim, hikâyenin merkezinde yer almaya devam edecek.

Bölüm, ihanet, hesaplaşma ve duygusal kırılmaların ön planda olduğu sahnelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

