NOW ekranlarının yeni projeleri arasında yerini alan Doktor Başka Hayatta dizisi genişleyen oyuncu kadrosuyla dikaktleri üzerine çekiyor. Pazar akşamlarının sevilen dizileri arasında kendini gösteren Doktor Başka Hayatta dizisi başarılı performans ve konusuyla izleyenleri ekran başında tutmayı başarıyor. Dass Yapım imzasını taşıyan Doktor Başka Hayatta, şarkıcı ve oyuncu Keremcem'den sonra ödüllü oyuncu Ahmet Kaynak'ı da diziye dahil etti.

HABERİN ÖZETİ Doktor Başka Hayatta dizisine iki yeni oyuncu birden geliyor! Ödüllü oyuncu Ahmet Kaynak ile Yaşar Sucuoğlu fenomen diziye katıldı Now ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisine şarkıcı ve oyuncu Keremcem'in ardından ödüllü oyuncu Ahmet Kaynak da konuk oyuncu olarak katıldı. Ödüllü oyuncu Ahmet Kaynak, dizide Orhan Uygun rolüyle ekrana gelecek. Ahmet Kaynak, dizide yeryüzünde nadir görülen gerilim dolu bir vaka ile ilgilenecek. Oyuncu Ahmet Kaynak, Toprak'la (Bertan Asllani) geçmişten gelen bir bağa sahip olacak. Yaşar Sucuoğlu da 'Aziz' rolüyle diziye dahil oldu. Yaşar Sucuoğlu, Rüveyda’nın (Aysun Demir) eski nişanlısı olarak hikayede yer alacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN KONUĞU AHMET KAYNAK OLDU!

Yeni bölümü pazar akşamları Now ekranlarında verilen Doktor Başka Hayatta dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı işleyen medikal olaylarıyla izleyiciler arasında severek takip ediliyor.

Oyunculuk alanında aldığı ödülleriyle konuşulan deneyimli oyuncu Ahmet Kaynak, dizide Orhan Uygun rolüyle ekranlara çıkacak.

OYUNCU AHMET KAYNAK, DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNDEKİ ROLÜ MERAK EDİLDİ!

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Orhan Uygun rolünü üstlenecek olan ödüllü isim Ahmet Kaynak, dizide yeryüzünde nadir vaka olarak görülen gerilim dolu bir vaka ile yakından ilgilenecek.

Dizide konuk oyuncu olarak rol alacak olan oyuncu Ahmet Kaynak, Toprak’la (Bertan Asllani) geçmişten gelen dikkat çekici bir bağa sahip olacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA'NIN BİR BAŞKA KONUK OYUNCUSU DA YAŞAR OLDU!

'Aziz' rolüyle Doktor Başka Hayatta dizisinin hikayesine eklenen Yaşar Sucuoğlu, başarılı oyuncu Aysun Demir’in üstlendiği Rüveyda’nın eski nişanlısı olarak kendini gösterecek.