Doktor Başka Hayatta dizisine iki yeni oyuncu birden geliyor! Ödüllü oyuncu Ahmet Kaynak ile Yaşar Sucuoğlu fenomen diziye katıldı

NOW ekranlarının yeni projeleri arasında yerini alan Doktor Başka Hayatta dizisi genişleyen oyuncu kadrosuyla dikaktleri üzerine çekiyor. Pazar akşamlarının sevilen dizileri arasında kendini gösteren Doktor Başka Hayatta dizisi başarılı performans ve konusuyla izleyenleri ekran başında tutmayı başarıyor. Dass Yapım imzasını taşıyan Doktor Başka Hayatta, şarkıcı ve oyuncu Keremcem'den sonra ödüllü oyuncu Ahmet Kaynak'ı da diziye dahil etti.
Yeni bölümü pazar akşamları Now ekranlarında verilen Doktor Başka Hayatta dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı işleyen medikal olaylarıyla izleyiciler arasında severek takip ediliyor.
Oyunculuk alanında aldığı ödülleriyle konuşulan deneyimli oyuncu Ahmet Kaynak, dizide Orhan Uygun rolüyle ekranlara çıkacak.
Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Orhan Uygun rolünü üstlenecek olan ödüllü isim Ahmet Kaynak, dizide yeryüzünde nadir vaka olarak görülen gerilim dolu bir vaka ile yakından ilgilenecek.
Dizide konuk oyuncu olarak rol alacak olan oyuncu Ahmet Kaynak, Toprak’la (Bertan Asllani) geçmişten gelen dikkat çekici bir bağa sahip olacak.
'Aziz' rolüyle Doktor Başka Hayatta dizisinin hikayesine eklenen Yaşar Sucuoğlu, başarılı oyuncu Aysun Demir’in üstlendiği Rüveyda’nın eski nişanlısı olarak kendini gösterecek.