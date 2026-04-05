Keremcem, yıllar sonra oyunculuğa Doktor Başka Hayatta dizisi ile dönüyor! Keremcem'in yeni rolü heyecanlandırdı

NOW kanalının yeni sezon dizileri arasında ön sıralarda yerini alan Doktor Başka Hayatta, iddialı oyuncu kadrosu ve farklı senaryosuyla ilk bölümden itibaren izleyiciler arasında ilgi görüyor. Sadece tıbbi vakalarıyla olmayıp entrikalarıyla da izleyicilerin dikkatini çektiği Doktor Başka Hayatta dizisi, genişleyen oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin gelecek haftaki yayınlanacak bölümünde gerek oyuncu kimliği gerek de sevilen şarkılarıyla geniş bir izleyici kitlesi elde eden Keremcem, sevilen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor!
Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Doktor Başka Hayatta dizisi, her Pazar günü NOw ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
Heyecan dolu gelişmelerin ard arda verildiği Doktor Başka Hayatta dizisinde Prof. Dr. Murat karakteri ile izleyici karşısına çıkacak sürpriz isim izleyenleri çok şaşırtacak!
Dizinin ilerleyen bölümlerinde Now kanalında belirecek olan Doktor Başka Hayatta dizisinde Prof. Dr. Murat karakteri ile yıllar sonra oyunculuğa geri dönüş yapacak olan Keremcem, izleyici karşısında oyunculuk performansı sergileyecek.
Yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak olan Doktor Başka Hayatta dizisi, büyüyen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine topluyor.
Her hafta farklı bir konunun işlendiği Doktor Başka Hayatta dizisine Prof. Dr. Murat rolüyle ekran karşısına çıkacak olan Keremcem'in bu yeni projesi hayranlarını sevindirdi.
Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, dizide acil bir durumdaki hastaları ameliyat etmek için engin bilgilerini kullanarak hastanenin başarılı doktorlarından biri olarak karşımıza çıkacak.
Murat, aynı zamanda Doktor İnan’ Kural'la başı büyük sıkıntıda olan Melek’e de yardım edecek.