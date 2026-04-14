Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

Atletico Madrid Barcelona canlı maç yayını ile Şampiyonlar Ligi maçını takip edebilirsiniz. Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 kazanan Madrid ekibi avantajlı skorla sahaya çıkarken, Katalan temsilcisi deplasmanda farklı galibiyet arayacak. Mücadele 14 Nisan 2026 Salı günü saat 22.00’de Civitas Metropolitano’da oynanacak ve futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İşte Atletico Madrid Barcelona canlı yayın bilgileri…

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 21:20

UEFA ’nde çeyrek final rövanş heyecanı İspanya’da yaşanacak. ile arasındaki kritik mücadele, turu geçen tarafı belirleyecek. İşte maçın detayları…

HABERİN ÖZETİ

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor.
Atletico Madrid - Barcelona nerede izlenir? İlk maçta Atletico Madrid, Julian Alvarez ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 galip gelerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Atletico Madrid Barcelona canlı izle! Karşılaşma, İspanya'nın Madrid şehrindeki Civitas Metropolitano stadyumunda oynanacak.
Atletico Madrid Barcelona canlı izle kaçak, canlı link yasal değildir. Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone, Barcelona'nın teknik direktörü ise Hansi Flick.
Atletico Madrid Barcelona canlı maç izle, linki gibi siteler cihazınıza zarar verebilir. Maçın canlı yayını Türkiye'de Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.
Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? ABD'de TUDN USA, Almanya'da DAZN, Hollanda'da Ziggo Sport 2 ve Brezilya'da TNT gibi yabancı kanallar da maçı şifresiz yayınlayacak.
İki takım Avrupa kupalarında daha önce 6 kez karşılaştı; 3'ünü Atletico Madrid, 1'ini Barcelona kazandı, 2 maç ise berabere bitti.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

İspanya’nın iki köklü kulübü, Avrupa’nın en önemli organizasyonunda yarı final bileti için sahaya çıkıyor. İlk maçta Julian Alvarez ve Alexander Sörloth ile skor bulan Atletico Madrid, 2-0’lık sonuçla rövanş öncesinde avantaj elde etti. Bu skor, rövanş karşılaşmasının kaderini doğrudan etkileyen en önemli unsur olarak dikkat çekiyor.

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

Madrid temsilcisi, ev sahibi olduğu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alacak. Barcelona ise teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sahaya çıkacak ve turu geçebilmek için en az üç farklı galibiyet arayacak. Karşılaşmanın oynanacağı Civitas Metropolitano, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak. Atletico Madrid Barcelona maçı canlı maç yayını ile ekranlarda olacak.

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

Atletico Madrid Barcelona maçı 11'leri belli oldu:

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Koke, Llorente, Simeone, Lookman, Griezmann, Alvarez.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Fermin, Yamal, Ferran.

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

ATLETİCO MADRİD BARCELONA HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Platform üzerinden internet bağlantısıyla izlenebilen mücadele, farklı cihazlardan erişime açık olacak.

Tabii platformuna erişim, resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden sağlanabiliyor. Kullanıcılar ücretsiz üyelik oluşturarak içeriklerine ve canlı yayınlara ulaşabiliyor. Yayınlar, mobil cihazlardan akıllı televizyonlara kadar geniş bir cihaz yelpazesinde izlenebiliyor.

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

Atletico Madrid Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: TUDN USA

Avusturya: Sky Go Austria

Almanya: DAZN

Brezilya: TNT

Hollanda: Ziggo Sport 2

Norveç: TV2 Play

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA İSTATİSTİKLERİ

İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ünü Atlético Madrid kazanırken Barcelona 1 galibiyet aldı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise Barcelona’nın 7’ye 3’lük üstünlüğü bulunuyor.

Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde AtlEtico Madrid maç başına 2,54 gol atarken 1,85 gol yedi. Barcelona ise maç başına 2,31 gol atıp 1,46 gol yedi. Topa sahip olma oranlarında Barcelona’nın yüzde 58-60 bandında olduğu, Atlético Madrid’in ise yüzde 49,77 seviyelerinde görülüyor.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, internet tabanlı yayın hizmeti sunan Tabii üzerinden izlenebilecek. Kullanıcılar web sitesi ya da mobil uygulama aracılığıyla canlı yayına erişim sağlayabiliyor.

Bunun dışında bazı yabancı yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyacak. ABD’de TUDN USA, Almanya’da DAZN, Hollanda’da Ziggo Sport 2 ve Brezilya’da TNT üzerinden karşılaşma yayınlanacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
