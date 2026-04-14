Süleyman Toplusoy kimdir, neden öldü? Kızı Selin Toplusoy vefat etti

Süleyman Toplusoy kimdir ve neden öldü tekrardan gündem oldu. İş dünyasının tanınmış isimlerinden İpek Toplusoy ile merhum Süleyman Toplusoy’un kızı Selin Toplusoy’un hayatını kaybetmesi, aileyi ve iş çevrelerini derin bir yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selin Toplusoy’un cenaze programı da netleşti. Ailenin geçmişi ve Süleyman Toplusoy’un iş dünyasındaki yolculuğu, yaşanan acı kaybın ardından yeniden gündeme geldi. Süleyman Toplusoy kimdir? İşte Süleyman Toplusoy’un ölüm nedeni…

Süleyman Toplusoy kimdir, neden öldü? Kızı Selin Toplusoy vefat etti
Selin Toplusoy’un vefatı, iş dünyasının bilinen ailelerinden biri olan Toplusoy ailesini yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Genç yaşta hayatını kaybeden Selin Toplusoy için cenaze töreni bilgileri paylaşıldı.

Süleyman Toplusoy kimdir, neden öldü? Kızı Selin Toplusoy vefat etti

Selin Toplusoy'un vefatı, iş dünyasının tanınan isimlerinden Süleyman Toplusoy'un kızı olması nedeniyle Toplusoy ailesini gündeme taşıdı.
Süleyman Toplusoy kimdir? Süleyman Toplusoy, ağabeyi Turgut Toplusoy ile birlikte Roman markasını kurarak moda sektöründe yer edindi.
Süleyman Toplusoy neden öldü? Süleyman Toplusoy, 1960 doğumluydu ve 2020 yılında 60 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Süleyman Toplusoy kızı neden öldü? Selin Toplusoy, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Selin Toplusoy'un cenazesi 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek.
SÜLEYMAN TOPLUSOY KİMDİR?

Süleyman Toplusoy, iş dünyasında girişimci kimliğiyle tanınan isimlerden biri olarak biliniyor. Ağabeyi Turgut Toplusoy ile birlikte Roman markasını sıfırdan kurarak moda sektöründe önemli bir yer edinen Süleyman Toplusoy, kariyerine Nişantaşı’nda küçük bir dükkanla başladı ve zamanla markayı uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştürdü.

1960 doğumlu olan Süleyman Toplusoy, iş hayatı boyunca ticari yaklaşımı ve çalışma anlayışıyla çevresinde bilinen bir isim oldu. Kurucuları arasında yer aldığı Roman markasının büyüme sürecinde aktif rol oynayan Süleyman Toplusoy, iş dünyasında uzun yıllar boyunca faaliyet gösterdi.

SÜLEYMAN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Süleyman Toplusoy, 2020 yılında hayatını kaybetti. 60 yaşında yaşamını yitiren Toplusoy’un ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Beklenmedik şekilde gerçekleşen vefat, iş dünyasında ve yakın çevresinde üzüntüyle karşılandı.

SÜLEYMAN TOPLUSOY'UN KIZI SELİN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Selin Toplusoy, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından paylaşılan bilgilerde, hastalığın seyrine ilişkin detay verilmedi.

Selin Toplusoy’un cenazesi, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

