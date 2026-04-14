Süleyman Toplusoy kimdir, neden öldü? Kızı Selin Toplusoy vefat etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Selin Toplusoy’un vefatı, iş dünyasının bilinen ailelerinden biri olan Toplusoy ailesini yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Genç yaşta hayatını kaybeden Selin Toplusoy için cenaze töreni bilgileri paylaşıldı.
Süleyman Toplusoy, iş dünyasında girişimci kimliğiyle tanınan isimlerden biri olarak biliniyor. Ağabeyi Turgut Toplusoy ile birlikte Roman markasını sıfırdan kurarak moda sektöründe önemli bir yer edinen Süleyman Toplusoy, kariyerine Nişantaşı’nda küçük bir dükkanla başladı ve zamanla markayı uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştürdü.
1960 doğumlu olan Süleyman Toplusoy, iş hayatı boyunca ticari yaklaşımı ve çalışma anlayışıyla çevresinde bilinen bir isim oldu. Kurucuları arasında yer aldığı Roman markasının büyüme sürecinde aktif rol oynayan Süleyman Toplusoy, iş dünyasında uzun yıllar boyunca faaliyet gösterdi.
Süleyman Toplusoy, 2020 yılında hayatını kaybetti. 60 yaşında yaşamını yitiren Toplusoy’un ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Beklenmedik şekilde gerçekleşen vefat, iş dünyasında ve yakın çevresinde üzüntüyle karşılandı.
Selin Toplusoy, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından paylaşılan bilgilerde, hastalığın seyrine ilişkin detay verilmedi.
Selin Toplusoy’un cenazesi, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.