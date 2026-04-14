15 Nisan 2026 Çarşamba günü öncesinde öğrenciler ve veliler, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Valiliklerden gelen son bilgiler ve hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan İstanbul, Ankara ve diğer illerde okulların tatil durumu! 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği ve yarınki hava durumu merak ediliyor. Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Okullar tatil mi 15 Nisan? Türkiye genelinde 15 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir miktar altında seyredecek. İstanbul okullar tatil mi? Batı ve iç kesimlerde bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak, birçok bölgede aralıklı yağış ihtimali bulunuyor. Yarın okullar tatil mi İstanbul! İstanbul'da gün boyunca bulutlu bir hava beklenirken yer yer hafif yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek. Okullarda grev mi var? Valiliklerin internet siteleri ve resmi açıklamalarında eğitime ara verilmesine dair bir karar yer almıyor.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde 15 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bir miktar altında seyretmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, birçok bölgede aralıklı yağış ihtimali bulunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hissedilecek, rüzgarın zaman zaman etkisini artırmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık düşebilecek.

İstanbul’da gün boyunca bulutlu bir hava beklenirken yer yer hafif yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek. Ankara’da parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile birlikte öğle saatlerinde kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor. İzmir’de daha ılıman bir hava etkili olacak, yağışın daha sınırlı kalması bekleniyor. Bursa’da gün içinde yağmur ihtimali artarken, Adana’da ise daha sıcak ve görece daha az yağışlı bir hava öngörülüyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 NİSAN?

15 Nisan 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda dersler planlandığı şekilde devam edecek. Valiliklerin internet siteleri ve resmi açıklamaları incelendiğinde bu yönde alınmış bir karar yer almıyor.

Kar tatili veya olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi gibi kararlar genellikle kısa süre içinde ve güncel meteorolojik verilere göre alınıyor. Bu nedenle öğrenci ve veliler, sabah saatlerinde yapılabilecek olası yeni açıklamalar için il valiliklerinin resmi kanallarını takip edebilirler.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 15 NİSAN 2026?

İstanbul için 14 Nisan 2026 itibarıyla yapılan son resmi açıklamalarda, 15 Nisan Çarşamba günü okulların tatil edileceğine dair bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği’nin duyurularında eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir bilgi yer almıyor ve mevcut takvim doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin sürmesi bekleniyor.

Kentte beklenen hava koşulları bulutlu ve yer yer yağışlı olsa da, bu durum doğrultusunda alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Yetkililer tarafından yapılabilecek olası yeni duyuruların sabah saatlerinde paylaşılabileceği belirtilirken, güncel gelişmeler için resmi kaynakların takip edilecek.