Tabii Spor nereden nasıl izlenir Tabii Spor ücretli mi?

TRT çatısı altında faaliyet gösteren Tabii platformu, zengin içerik çeşitliliğinin yanında spor dünyasındaki önemli mücadeleleri de izleyiciyle buluşturuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, platformun erişim seçeneklerini ve güncel üyelik paketlerini yakından izliyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii platformunda kullanıcılar adına iki ayrı üyelik modeli sunulmakta. TRT kanallarını canlı seyretmek ve temel arşiv içeriklerine erişmek için ücretsiz üyelik yeterli kabul edilirken; UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi özel spor yayınlarını izleyebilmek adına “Premium” pakete sahip olmak gerekiyor. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla tabii Premium abonelik bedeli aylık 99 TL olarak uygulanmakta. Reklamsız izleme deneyimi, yüksek çözünürlük ve içerik indirme gibi ayrıcalıklar sağlayan bu paket, özel spor kanallarına (tabii Spor 1, 2, 3 vb.) kesintisiz erişim olanağı sunuyor. Platforma üyelik işlemleri dijital mecralar üzerinden kısa sürede tamamlanabiliyor. Kullanıcıların resmi internet sitesine giriş yapmaları ya da mobil uygulamayı açarak “Üye Ol” seçeneğine tıklamaları gerekiyor. İsim, soyisim, e-posta ve parola gibi temel bilgilerin girilmesinin ardından e-posta adresine iletilen doğrulama kodunun onaylanmasıyla standart üyelik etkinleşiyor. Şampiyonlar Ligi gibi özel organizasyonları takip etmek isteyen kullanıcılar, profil ayarları bölümünden Premium paketi seçerek ödeme bilgilerini tanımlayıp abonelik sürecini başlatabiliyor.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor, 2024-2027 dönemini kapsayan üç sezonluk süreçte Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarının resmî yayıncısı konumunu sürdürüyor. Platform aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları canlı yayınla izleyiciye ulaştırılıyor. Futbolun yanı sıra basketbol, voleybol ve atletizm gibi farklı branşlardaki önemli karşılaşmalar da Tabii Spor ekranlarında yer buluyor. Türk ekiplerinin mücadeleleri ise TRT, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından yayınlanmayı sürdürüyor. Tabii Spor üzerinden UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edebilmek için öncelikle üyelik oluşturulması gerekiyor. “Premium” üyeliğe sahip kullanıcılar, Tabii Spor ekranlarında yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını canlı şekilde izleyebiliyor. Tabii Spor uygulaması ya da internet sitesi üzerinden tüm müsabakalar takip edilebiliyor.