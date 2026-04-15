Hindistan'da korkunç patlama: 9 kişi öldü 15 kişi yaralandı

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Singhitarai kentinde faaliyet gösteren bir enerji santralinde, kazan ünitesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın şiddetiyle tesis içerisinde bulunan 9 işçi hayatını kaybederken, vücudunda yanıklar ve darbe izleri oluşan 15 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeyi kordon altına alan emniyet güçleri, yaptıkları ilk incelemelerde patlamanın muhtemelen kazan borularındaki aşırı ısınmadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Tesisi işleten küresel madencilik ve enerji devi Vedanta tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan durum "talihsiz bir olay" olarak nitelendirilirken, teknik bir heyet tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

